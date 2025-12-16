Fenerbahçe'de Archie Brown sakatlandı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi.Abone ol
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Fenerbahçe, Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
6-8 AY UZAK KALACAK
Oyuncunun 6-8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.