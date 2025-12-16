BIST 11.349
Fenerbahçe'de Archie Brown sakatlandı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Fenerbahçe, Archie Brown'ın sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

6-8 AY UZAK KALACAK

Oyuncunun 6-8 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

