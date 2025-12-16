İsrail'den skandal BM kararı! Tasarı mecliste kabul edildi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, UNRWA’nın faaliyetlerinin durdurulmasını ve ajansa ait mülklerin elektrik ile su hizmetlerinin kesilmesini öngören yasa tasarısı, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde onaylandı.

İsrail'deki Maariv gazetesinin haberine göre, UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulmasını ve Ajansın mülklerine elektrik ve su hizmetinin kesilmesini amaçlayan yasa tasarısının Mecliste ikinci ve üçüncü oylamaya sunulması Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde onaylandı.

BM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASINI ÖNGÖREN TASARI ONAYLANDI

Söz konusu yasa tasarısı, kasım ayında yapılan ilk oylamada 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 28 "evet", 8 "hayır" oyu almıştı.

Oylamanın ardından yasa tasarısı, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesine getirilmişti.

Tasarının yasalaşması için gelecek hafta Mecliste yapılacak ikinci ve üçüncü oylamadan da geçmesi gerekiyor.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, bugün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "UNRWA'nın ışıklarını kapatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL, BM'Yİ HEDEF ALIYOR

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump da 4 Şubat'ta ülkesini UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.