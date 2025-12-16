BIST 11.349
Diyarbakır'da iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin gözaltına alınan suça sürüklenen 4 çocuktan biri tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Aralık'ta 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'ndeki bir iş yerine, patlayıcı madde atılmasıyla gerçekleştirilen "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen suça sürüklenen 2 çocuğun daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen 2 çocuk cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe, şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen suça sürüklenen 2 çocuk yakalanmış, yapılan aramalarda, 2 maske, şarjör ve 25 fişek ele geçirilmişti.

