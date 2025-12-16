BIST 11.349
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Bombardıman uçakları Karadeniz'de!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının Karadeniz’in tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Su-35S ve Su-27 savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığı belirtilirken, tüm faaliyetlerin uluslararası hava sahası düzenlemelerine uygun şekilde yapıldığı vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus "Tu-22M3" uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait "Tu-22M3" uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde planlı uçuş yaptığı belirtildi.

Rus "Su-35S" ve "Su-27" savaş uçaklarının eşlik ettiği uçuşun 5 saati aştığı kaydedilen açıklamada, "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Baltık ve Karadeniz'in tarafsız suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, uluslararası hava sahası düzenlemelerine sıkı şekilde uyularak gerçekleştirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

