BIST 11.349
DOLAR 42,70
EURO 50,21
ALTIN 5.904,48
HABER /  GÜNCEL

Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaları öne çıkararak, Türkiye’nin büyük bir yıkımın ardından güçlü bir toparlanma süreci yaşadığını söyledi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, kira artışları ve konut fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, konut piyasasında dengeyi sağlamak amacıyla yeni adımlar atacaklarını belirterek, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. 

ASRIN FELAKETİ’NDEN, ASRIN DESTANI’NA

Kurum ayrıca, deprem bölgelerindeki çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türkiye; bir Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş; karanlık yerini yeniden aydınlığa bırakmış; baharı müjdeleyen 455 bin çiçek açmış; Büyük ve Güçlü Türkiye; Asrın Felaketi’ni, Asrın Destanı’na dönüştürmüştür!

Bu başarı; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin başarısıdır. Bu başarı; devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen Büyük Türk Milletinin başarısıdır!

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu’nun Aksa ziyareti sonrası Hamas’tan sert açıklama
Netanyahu’nun Aksa ziyareti sonrası Hamas’tan sert açıklama
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İsrail'den Türkiye itirafı: Gazze'de masada olmazsa...
İsrail'den Türkiye itirafı: Gazze'de masada olmazsa...
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Bombardıman uçakları Karadeniz'de!
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Bombardıman uçakları Karadeniz'de!
Altının kilogram fiyatı düştü! En çok işlem yapanlar...
Altının kilogram fiyatı düştü! En çok işlem yapanlar...
Ukrayna'nın savaş zararları için "Uluslararası Tazminat Komisyonu Sözleşmesi" Lahey'de imzalandı
Ukrayna'nın savaş zararları için "Uluslararası Tazminat Komisyonu Sözleşmesi" Lahey'de imzalandı
Gazze'de can kaybı artıyor! 2 haftalık bebek hipotermiden yaşamını yitirdi
Gazze'de can kaybı artıyor! 2 haftalık bebek hipotermiden yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Kylian Mbappe davayı kazandı! PSG rekor tazminat ödeyecek
Kylian Mbappe davayı kazandı! PSG rekor tazminat ödeyecek
Eski AK Parti milletvekiliHüseyin Kocabıyık tahliye edildi: Terörist muamelesi gördüm
Eski AK Parti milletvekiliHüseyin Kocabıyık tahliye edildi: Terörist muamelesi gördüm
Fevzi Çakır Habertürk’ten istifa etti! Gerçekler açığa çıktı bir yapı vardı diyor
Fevzi Çakır Habertürk’ten istifa etti! Gerçekler açığa çıktı bir yapı vardı diyor