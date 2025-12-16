Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaları öne çıkararak, Türkiye’nin büyük bir yıkımın ardından güçlü bir toparlanma süreci yaşadığını söyledi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, kira artışları ve konut fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, konut piyasasında dengeyi sağlamak amacıyla yeni adımlar atacaklarını belirterek, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

ASRIN FELAKETİ’NDEN, ASRIN DESTANI’NA

Kurum ayrıca, deprem bölgelerindeki çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türkiye; bir Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş; karanlık yerini yeniden aydınlığa bırakmış; baharı müjdeleyen 455 bin çiçek açmış; Büyük ve Güçlü Türkiye; Asrın Felaketi’ni, Asrın Destanı’na dönüştürmüştür!

Bu başarı; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin başarısıdır. Bu başarı; devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen Büyük Türk Milletinin başarısıdır!