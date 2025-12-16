Cem Küçük, Furkan Torlak'ın mülklerini saydı! "Ersoy" haberinde adı geçince istifa etmişti

Furkan Torlak, Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili haberde adı geçince DMM'deki görevinden istifa etmişti. Gazeteci Cem Küçük'ten Torlak hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Küçük, Torlak'ın oturduğu ev ile bindiği arabanın değerlerini açıklayıp "neler çevirdiğini biliyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında taciz ve iş arayışında kendisine ulaşan kadın spikerle 3'lü ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Sabah gazetesinde çıkan haberde ismi açıklanmayan “kadın bir spikerin”, “Ersoy beni Ankara’dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, ‘Furkan T. ile beraber Ayfer B.’yi de alarak bir mekâna gidecektik’ dedi. Ancak mekân yerine, Akif’in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer’le birlikte uzun süre kaldık” ifadelerine yer verilmişti.

İktidar yakını yayın organı TGRT Haber'deki programda konuşan gazeteci Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında adı geçince görevinden istifa eden eski Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak hakkında konuştu.

Cem Küçük Torlak'ın mülklerini saydı

Torlak'ın servetini nasıl elde ettiğini aktaran Cem Küçük şunları söyledi:

“O ifadelerde Furkan’ın da adı geçiyor. Bazı kirli işlerde… Özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Uyuşturucu testinden Furkan Torlak’ın da geçmesi lazım. Bize yaptığın kötülükler hadi neyse. Meseleyi kişiselleştirmek istemiyorum. Ankara’da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı bizde belgeleriyle de mevcut. Yani neler yaptığın, arsaları kapattığın ve benzeri biliniyor.”

İstifa ettiğini bu sözlerle duyurmuştu

Furkan Torlak çıkan haberlerin ardından istifa kararını şu sözlerle duyurmuştu: "Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur.

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.

"Görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına..."

Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Furkan Torlak kimdir?

Furkan Torlak, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Akademik kariyerini güvenlik ve dış politika alanında sürdürerek Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı.

Mısır’daki siyasi dönüşümleri ele aldığı “Devrim Teorileri ve Sivil-Asker İlişkileri Bağlamında Mısır’da İsyanı Anlamak” başlıklı teziyle dikkat çekti. Ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ikinci yüksek lisansını tamamlayan Torlak, “Ege’de Düzensiz Göçmenlerin Geri İtilmesi” üzerine yaptığı çalışmayla göç ve insan hakları alanında uzmanlaştı.

Aynı enstitüde yürüttüğü doktora çalışmasında ise “Ortadoğu’da Aşiret Siyaseti ve Irak Örneği” konusunu ele aldı. Bu çalışmalar, Torlak’ın güvenlik, dış politika, göç ve Ortadoğu siyaseti başlıklarında teorik altyapısını güçlendirdi.

Furkan Torlak kariyeri

Furkan Torlak, akademinin yanı sıra uzun yıllar medya sektöründe de görev aldı. Kanal 24, CNN Türk, TRT Türk ve TRT Arapça’da dış politika muhabiri ve programcı olarak çalıştı. Bu süreçte uluslararası liderlerle röportajlar yaptı, sahadan analizler sundu.

Gazetecilik kariyerindeki çalışmaları nedeniyle Doğan Yayın Holding tarafından “Yılın En Yaratıcı Yeni Gazeteci Ödülü”ne layık görüldü. Ayrıca Bilim ve Sanat Vakfı’nda klasik felsefe metinleri üzerine dersler vererek akademik faaliyetlerini sürdürdü.

Torlak, ilerleyen yıllarda çeşitli kamu kurumlarında görev aldı. Bu kapsamda; Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (2013–2016) Avrupa Birliği Bakanlığı Bakan Danışmanlığı (2016–2018) Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Müşavirliği (2020–…) görevlerinde bulundu.

Ayrıca Türkiye’yi temsilen Tunus, Cezayir, Irak ve Kuzey Irak’taki seçimlerde uluslararası gözlemci olarak görev yaptı. Fahrettin Altun’un İletişim Başkanlığı görevinden ayrılmasından kısa süre önce Dezenformasyonla Mücadele Koordinatörlüğü görevine getirildi.