HABER /  MEDYA

Mehmet Akif Ersoy'un aynalı yatak odası varmış! İsmail Saymaz en çok buna kızdı

Habertürk’ün görevden alınan tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Adli Tıp tarafından test sonuçları açıklandı. Mehmet Akif Ersoy'un saç testi pozitif çıktı. Mehmet Akif Ersoy tutuklandığında "uyuşturucu kullandığı' iddiasını kesin bir dille yalanlamıştı. İsmail Saymaz test sonuçları açıklanınca, 'Hepimize yalan söylemiş' diyerek olayın en kızdığı yönüne dikkat çekti. Bu arada operasyondaki bir gizli tanığın ifadesi de medyaya düştü. İddiası aynalı yatak odasına ilişkin oldu.

Medya dünyası açıklanan uyuşturucu test sonuçlarıyla çalkalanıyor. Gündeme oturan spikerler kadar Mehmet Akif Ersoy'un test sonuçları oldu. Adli tıp testine göre Ersoy'un testi pozitif çıktı. Mehmet Akif Ersoy hakimlik ifadesinde 'uyuşturucu' iddiasına kesin bir dille yalanladığında kamuoyu açıklamasını inandırıcı bulmuştu. İsmail Saymaz'ı en çok kızdıran da Ersoy'un 'yalan' beyan verdiğinin testlerle ortaya çıkmış olması oldu. İsmail Saymaz bu durum için şunları söyledi:

-"Bir gazeteci, her akşam ana haber sunan bir insan, milliyetçi muhafazakâr bir referansı olduğu düşünülen bir insan, bu maddeyle temas etmiş. Bu bir rezalettir. 
-Bu maddeyi kullanmış olup 'kullanmadım' diye açıklama yapması daha korkunç bir durum. Halkı aldatmaktır. Açıklama yapması gerekir."

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında Mehmet Akif Ersoy'un test sonuçları hakkında yalan söylediğinin altını çizerek şöyle devam etti:
-"Mehmet Akif Ersoy hepimize yalan söylemiş. Ersoy diyor ki, ‘Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır’ diyor. Sonra mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemede Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi alınıyor. Bu ifadesinde yine aynı şekilde iddiaları reddediyor.

-Şurada ilginç bir ifade kullanıyor: ‘Ben Adli Tıp’a giderken rahattım. Lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur.’ Aslında bu ifade şüphe yaratan bir ifade. Benim için en önemli kanıt budur. Benim için önemsiz değildir. Çok önemlidir.

-Mehmet Akif'in bu ifadesi aslında rapordan çıkacak sonucun aleyhte olabileceğini bu aşamada öngördüğü anlamına gelir. Ve şimdi bu beyanlar ortadayken Mehmet Akif Ersoy'un kanında, saçında kokain kullandığına dair bulguya erişiliyor.

Bu rezalet nedir açıklasın

-"Mehmet Akif Ersoy kamuoyuna bir açıklama yapması gerekir. Bu rezalet nedir?

-Kamuoyunu kandırmak, uyuşturucu kullanmaktan daha tehlikeli bir eylem.

-Bu iki gün sonra çökecek zaten. Mehmet Akif Ersoy kamuoyunu, yurttaşları açıkça kandırmıştır. Açıkça alay etmiştir. Eğer böyle olmadığını iddia ediyorsa açıklama yapması gerekir"

ERSOY'UN AYNALI YATAK ODASI

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir gizli tanık beyanı da bugün medyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında dinlenen bir tanık, iş dünyasında yer alan isimlerin Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidans içindeki bekar evine ziyaretlerde bulunduğunu belirtti. Sabah'ın haberine göre tanık ifadesinde şunları söyledi:

- "Eve girip çıkmayan yoktu. Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü kutlamasının yapıldığı bu evde, E.A ve D.Y. ile tanışıldı.
-Akif'in o evde her tarafı ayna olan bir yatak odası vardı"

Tanık ifadesinin devamında, bu tür partilerin sık sık yapıldığını ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettiklerini söyledi.

