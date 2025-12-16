Furkan Torlak'tan Cem Küçük'ün iddialarına yanıt: 40 milyonluk ev, 10 milyonluk araba, kütüphane

Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu operasyonda adı geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi eski Koordinatörü Furkan Torlak, gazeteci Cem Küçük'ün iddialarına yanıt verdi. Cem Küçük Furkan Torlak'ın 40 milyonluk evde oturduğunu 10 milyonluk arabası olduğunu söylemişti. Furkan Toprak evi ve arabası hakkında bilgi verip, 'uyuşturucu testi için gönüllü' olarak başvuracağını söyledi. Torlak 'Kütüphane' denilen mekana gittiğini kabul ederken, Cem Küçük mekanla ilgili bir bomba daha patlattı.

Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci ve birçok ünlü televizyoncuya yapılan operasyonda verilen ifadelerde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'ın da adı geçmişti. Furkan Torlak, olaylarla bağlantısı olmadığını söylese de görevinden apar topar istifa etmişti.



Aracı ve evinin değerini açıkladı

TGRT Haber ekranlarında Furkan Torlak ile ilgili iddialar ortaya atan Cem Küçük, 40 milyonluk ev ve 10 milyonluk araba iddiasında bulunmuştu. Furkan Torlak TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e bir açıklama yollayarak iddialara yanıt verdi. Açıklaması şöyle:



-"Aracım A6 model ve 10 milyon TL değil, yarısı kadar. 2021’de bir önceki evimi satarak şu anki evi aldım. O dönem 3-4 milyon aralığındaydı. Tapu ihtilafı nedeniyle fiyatlar düşüktü. -Uyuşturucu testi için çok önceden gönüllü başvuru yaptım. Makamlara 'verebilirim' dedim. Herhalde yakında da yaparım.

KÜTÜPHANE MEVZUSU NE?

-İstifa kararımda kimse telkinde bulunmadı. Kurumun isminin bu tartışmalara karışmasını istemediğim için sorumluluk hissedip istifa ettim.



-'Kütüphane' denilen mekâna, çocukluk arkadaşım espriyle ‘seni kütüphaneye götüreceğiz’ diyerek götürdü. Gürültü nedeniyle girişteki koltukta oturdum, sonra çıktım. O tarihte İletişim Başkanlığı’nda da görevli değildim.

CEM KÜÇÜK HUSUMETE ÇEVİRDİ

-DMM’den Cem’le ilgili yapılan bir açıklamayı kişisel husumete dönüştürüyor. Bu husumeti Ankara’da kimlerden aldığını ve nasıl manipüle edildiğini de biliyorum".

CEM KÜÇÜK'TEN 'KÜTÜPHANELİ' YENİ CEVAP Cem Küçük ise yayında sert ifadelerle Furkan Torlak’a yanıt verdi ve şunları söyledi:

-"Furkan da öyle safa filan yatmasın. En az 3-4 kişiden bizzat biliyorum. Ne yaptığını iyi bilir. Tarla kapatma, Menekşe İnşaat işleri gibi konularda rapor hazırlandı. Külliyeye verildi. -Arabam 10 değil 5 milyon, evim 40 değil 4 milyon gibi açıklamalar kimseyi ikna etmez. 35-40 yaşında bu paraları nasıl kazandı, hepsi elimizde. -O kütüphane denilen yer öyle herkese açık bir yer değil. Özel, pahalı, sosyetik bir mekân. Kapıdan gireceğin bir yer değil. 'Gürültülüydü, çıktım' demesi yalan. -Külliye'ye 'bu arkadaşlarınız nerelerde geziyor' diye de iletildi. Muhtemelen ifadeye çağrılacaktır. Savcılara anlatır artık

FURKAN TORLAK HAKKINDA İDDİALAR NE?

Sabah'ın haberine göre Furkan Torlak ismi, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kadın spikerin ifadesinde geçiyor. Spiker ifadesinde şunları söylemiş: