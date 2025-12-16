BIST 11.354
Alperen Şengün Jokiç düellosu nefes kesti 'triple double' yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Denver Nuggets'a uzatmada 128-125 yenildi.

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Nuggets, Ball Arena'da Rockets'ı ağırladı.

Büyük heyecana sahne olan ve uzatmaya giden maçta sezonun en iyi performanslarından birine imza atan Alperen, 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Kevin Durant 25, Jabari Smith Jr ve Josh Okogie 16'şar sayı üretti.

Nikola Jokic, 39 sayı, 15 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ın 19. galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Jamal Murray ise 35 sayıyla mücadele etti.

