Bir süredir maçlara çıkamayan Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu!

Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş süreci beklenenden daha uzun sürecek. Çakır'ın sol üst adalesinde tespit edilen yırtık nedeniyle tedavisi kontrollü şekilde sürdürülüyor. Kaleyi Antalya maçında Günay'a devreden Çakır'ın, risk alınmaması adına bir süre daha forma giymeyeceği belirtildi. Uğurcan'ın Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir maçlarında kadroda yer almasının zor olduğu, Galatasaray'ın hedefinin ise Çakır'ı 5 Ocak'taki Süper Kupa maçına yetiştirmek.

Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı karşılaşmada sol üst adalesinden sakatlanan Uğurcan Çakır'da bu bölgede yırtık tespit edildi. Sağlık ekibinin, oyuncunun tamamen iyileşmeden sahalara dönmesini istemediği belirtildi.

KALEYİ GÜNAY DEVRALDI

Antalya deplasmanında kaleyi Günay'a devreden tecrübeli file bekçisinin, risk alınmaması adına bir süre daha forma giymeyeceği ifade edildi. Bu nedenle Uğurcan'ın yokluğunun birkaç maç daha sürebileceği kaydedildi.

KASIMPAŞA VE RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA ZOR

Uğurcan Çakır'ın, kupada oynanacak Başakşehir karşılaşması ile ligdeki Kasımpaşa maçında kadroda yer almasının zor olduğu bildirildi.

HEDEF SÜPER KUPA

Galatasaray cephesinde asıl hedefin, Uğurcan Çakır'ı 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmek olduğu öğrenildi. Sağlık ekibi, iyileşme sürecini titizlikle takip etmeye devam ediyor.

