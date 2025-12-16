BIST 11.355
HABER /  GÜNCEL

Recep Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediye Başkanı olan oğlunun odasından dinleme cihazı çıktı

TOKAT Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunduğu bildirildi. Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. Dinleme cihazı bulunan makam odasının fotoğraflarını Anadolu Ajansı yayınladı.

TOKAT Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda vatandaşları kabul ettiği makam odasında dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi.

Recep Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediye Başkanı olan oğlunun odasından dinleme cihazı çıktı - Resim: 0

Söz konusu tespitin ardından durumun derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirildiği aktarılan açıklamada şu bilgiler verildi:
-"Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz çalışma gerçekleştirilmiştir.
-Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır." 

Recep Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediye Başkanı olan oğlunun odasından dinleme cihazı çıktı - Resim: 1

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcıoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren planlı şekilde şahsına ve Tokat Belediyesine yönelik dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken, yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttıklarını aktardı.

tokat belediye binası canikli konağı

Yaptıkları inceleme neticesinde başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

-"Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık, değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik.

-Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık.

Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dua aldık. Ne sosyal medya saldırıları ne iftiralar ne dinleme cihazları ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan döndürebilecektir.

-Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle Tokat'ımıza hizmetten asla geri durmayacağız."

Dinleme cihazının tespiti ile gerekli olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanıldığını vurgulayan Yazıcıoğlu şöyle devam etti:

- "Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir."
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu babası kimdir?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu "Süper Vali" olarak anılan babası Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu. Recep Yazıcıoğlu cesur söylemleri ile tanınan ve çok sevilen valilerinden biriydi. Vali Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Yazıcıoğlu, Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valilik yapmıştı.

