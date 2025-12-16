Fenerbahçe'ye Archie Brown'dan kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Fenerbahçe Kulübü, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Archie Brown'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, "Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada süre belirtilmese de gelen bilgiler sakatlığın ciddi olduğu yönünde.

Sağ ayak başparmak eklemindeki bağ yaralanması nedeniyle Archie Brown'ın yaklaşık 8 hafta (2 ay) sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu durum, şampiyonluk yarışında ve yaklaşan kupa maçlarında teknik direktör Tedesco'nun sol bek rotasyonunda planlarını değiştirmesine neden olacak.