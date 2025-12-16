BIST 11.354
DOLAR 42,71
EURO 50,34
ALTIN 5.895,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı!

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle yargılanan sanığın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Abone ol

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki F.C. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuklu sanık Ş.A. ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk duruşmada söz verilen Ş.A, olayların bu aşamaya kadar gelmesinin nedeninin o dönem evli olduğu F.C. olduğunu iddia etti.

F.C'nin, kendisini aldattığını ve telefonunu sürekli kendisinden kaçırdığını ileri süren Ş.A, "Kaçtığı adamla birlikte beni tehdit edip, psikolojik baskı yapıyordu. 'Senden olan çocukları istemiyorum' dedi. Defalarca karakola gittim. Pişmanım, bu olay hep gözümün önüne geliyor. Eşim ve çocuklarıma bakmak için gece gündüz çalıştım. Birlikte olduğu adamla bana fotoğrafını gönderdi. Bir anlık öfkeyle, sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, bıçağı kesinlikle boğazına dayamadım." dedi.

Önceki ifadelerindeki çelişkiler de sorulan Ş.A, "Bir anlık öfkeyle kendimi ve çocuklarımı öldürmek istedim." diye konuştu.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin, geçen hafta resmi olarak boşandığını belirtti.

Söz verilen müşteki F.C, sürekli şiddet gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılmak istediğimde rıza gösterilmedi. Benim de boğazıma bıçak dayadı, ondan kurtuldum. Çevresine çocukları öldüreceğini söylüyordu. Gizlilik kararı aldırttım ve kendime yeni ev tutmuştum. Daha sonra bankaya gitmiştim, 'acil telefonu aç' diye mesaj attı. Görüntülü aramayı açtığımda telefonu Berat'ın önüne koydu. 'Çocuğun boğazını keseceğim, canlı canlı izle' dedi. Kayıt aldıktan sonra aramayı kapattım, emniyeti arayıp şikayetçi oldum."

Mahkeme heyeti, Ş.A'nın "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Furkan Torlak'tan Cem Küçük'ün iddialarına yanıt: 40 milyonluk ev, 10 milyonluk araba, kütüphane
Furkan Torlak'tan Cem Küçük'ün iddialarına yanıt: 40 milyonluk ev, 10 milyonluk araba, kütüphane
Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı
Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı
DEM Parti heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
DEM Parti heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, E-Ticaretin bugünü ve geleceğini değerlendirdi!
idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, E-Ticaretin bugünü ve geleceğini değerlendirdi!
Bakan Fidan ABD’li elçi Barrack’ı kabul etti
Bakan Fidan ABD’li elçi Barrack’ı kabul etti
CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Durbay ailesinin taziye kabulüne katıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Durbay ailesinin taziye kabulüne katıldı
Alperen Şengün Jokiç düellosu nefes kesti 'triple double' yetmedi
Alperen Şengün Jokiç düellosu nefes kesti 'triple double' yetmedi
BBC araştırması: Epstein’in istismar ağı ingiltere’ye de uzandı
BBC araştırması: Epstein’in istismar ağı ingiltere’ye de uzandı
Güllü'nün ölümünde flaş gelişme! O da ifadeye çağrıldı
Güllü'nün ölümünde flaş gelişme! O da ifadeye çağrıldı
Dzeko'nun macerası kısa sürdü! İşte efsanenin yeni takımı
Dzeko'nun macerası kısa sürdü! İşte efsanenin yeni takımı
TAB Gıda ve TOG'dan Geleceğe Renk Katanlar projesi
TAB Gıda ve TOG'dan Geleceğe Renk Katanlar projesi
Akbank mobil bankacılıkta tüm güvenlik işlemlerini tek menüde topladı
Akbank mobil bankacılıkta tüm güvenlik işlemlerini tek menüde topladı