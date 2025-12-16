BIST 11.355
DOLAR 42,71
EURO 50,33
ALTIN 5.896,18
HABER /  DÜNYA

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, 1 kişiyi öldürüp 11 kişiyi alıkoydu

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, 1 kişiyi öldürüp 11 kişiyi alıkoydu

Suriye’nin Deyrizor ili doğusunda baskın düzenleyen PKK/YPG, 1 kişiyi öldürerek, 11 kişiyi alıkoydu.

Abone ol

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin doğusundaki El-Susah beldesinde baskın düzenledi.

Söz konusu baskında 1 kişiyi öldüren örgüt üyeleri, 11 kişiyi alıkoydu.

PKK/YPG, dün de Halep ilinin doğusunda yer alan Aynelarab'ın köylerine baskın düzenleyerek 15 kişiyi alıkoymuştu.

Terör örgütü, işgal altında tuttuğu Rakka, Haseke, Deyrizor ve Halep ili kırsalında sık sık hukuksuz şekilde sivilleri alıkoyuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Fark iyice açıldı, CHP'ye soğuk duş
Foto Galeri İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Fark iyice açıldı, CHP'ye soğuk duş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay’da toprağa gömülü halde bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuğun son durumu nasıl?
Hatay’da toprağa gömülü halde bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuğun son durumu nasıl?
Barajlar alarm verirken son hava durumu tahmini ürküttü!
Barajlar alarm verirken son hava durumu tahmini ürküttü!
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan 'baba' hakkında karar
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan 'baba' hakkında karar
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
Meloni dolabını boşaltıyor! Liderlerden gelen hediyeleri satacak
Meloni dolabını boşaltıyor! Liderlerden gelen hediyeleri satacak
Eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı!
Eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı!
Furkan Torlak'tan Cem Küçük'ün iddialarına yanıt: 40 milyonluk ev, 10 milyonluk araba, kütüphane
Furkan Torlak'tan Cem Küçük'ün iddialarına yanıt: 40 milyonluk ev, 10 milyonluk araba, kütüphane
Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı
Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı
DEM Parti heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
DEM Parti heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, E-Ticaretin bugünü ve geleceğini değerlendirdi!
idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, E-Ticaretin bugünü ve geleceğini değerlendirdi!
Bakan Fidan ABD’li elçi Barrack’ı kabul etti
Bakan Fidan ABD’li elçi Barrack’ı kabul etti
CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Durbay ailesinin taziye kabulüne katıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Durbay ailesinin taziye kabulüne katıldı