Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, 1 kişiyi öldürüp 11 kişiyi alıkoydu

Suriye’nin Deyrizor ili doğusunda baskın düzenleyen PKK/YPG, 1 kişiyi öldürerek, 11 kişiyi alıkoydu.Abone ol
AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin doğusundaki El-Susah beldesinde baskın düzenledi.
Söz konusu baskında 1 kişiyi öldüren örgüt üyeleri, 11 kişiyi alıkoydu.
PKK/YPG, dün de Halep ilinin doğusunda yer alan Aynelarab'ın köylerine baskın düzenleyerek 15 kişiyi alıkoymuştu.
Terör örgütü, işgal altında tuttuğu Rakka, Haseke, Deyrizor ve Halep ili kırsalında sık sık hukuksuz şekilde sivilleri alıkoyuyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Fark iyice açıldı, CHP'ye soğuk duş