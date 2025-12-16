BIST 11.354
GÜNCEL

Barajlar alarm verirken son hava durumu tahmini ürküttü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Barajlar alarm verirken son hava durumu tahmini ürküttü!

Serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini kaybetti.Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik son hava durumu tahminlerini açıkladı. Çelik, "Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyrediyor. İç bölgelerin tamamında gece sıcaklık sıfır derece ve yer yer sıfır derecenin altında seyredecek." dedi. Öte yandan kuraklık nedeni barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yağış yok!

Serin ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini kaybedeceğini belirten Çelik, hafta boyunca yağış görülmeyeceğini, az bulutlu, açık bir hava beklendiğini bildirdi.

Sıcaklıkta değişiklik olmadığını kaydeden Çelik, "Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyrediyor. İç bölgelerin tamamında gece sıcaklık sıfır derece ve yer yer sıfır derecenin altında seyredecek." dedi.

Çelik, hafta boyunca gece ve sabah saatlerinde sis ve pusun Marmara Bölgesi genelinde ve iç kesimlerin tamamında etkili olacağını ifade etti.

Üç büyükşehirde hava durumu

Hafta boyunca üç büyükşehirde yağış beklenmediğini aktaran Çelik, sıcaklığın Ankara'da 8, İstanbul'da 13-14, İzmir'de ise 18-19 derece civarında olacağını söyledi.

