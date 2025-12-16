BBC araştırması: Epstein’in istismar ağı ingiltere’ye de uzandı

BBC’nin yürüttüğü kapsamlı araştırma, cinsel istismar suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein’in İngiltere ile bağlantılı özel uçuşlarını ve bu seyahatlerde yer aldığı belirtilen Britanyalı kadınların istismar iddialarını ortaya koydu.

Abone ol

Belgeler, Epstein’in mahkûmiyetinden sonra da İngiltere’ye giriş çıkış yaptığını ve yasal boşlukların insan ticaretini kolaylaştırmış olabileceğini gösteriyor.

BBC’nin ulaştığı uçuş kayıtları ve mahkeme belgelerine göre, Jeffrey Epstein ile bağlantılı en az 87 özel uçuş, İngiltere’deki havalimanlarına iniş ya da bu ülkeden kalkış yaptı. Bu uçuşların büyük bölümünün Luton Havalimanı üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi.

Kayıtlarda bazı yolcuların yalnızca “female” (kadın) ibaresiyle listelendiği, kimlik bilgilerinin yer almadığı görüldü. Belgeler, Epstein’in bu uçuşlarda çoğunlukla kendi özel jetlerini kullandığını ortaya koydu.

BRİTANYALI KADINLARDAN İNSAN TİCARETİ İDDİASI

Araştırmaya göre en az üç Britanyalı kadın, Epstein tarafından insan ticaretine maruz bırakıldıklarını beyan etti. Bu kişilerin, Epstein’in İngiltere bağlantılı seyahatlerinde yolcu listelerinde yer aldığı belirtildi.

Kadınlardan birinin, ABD’de görülen Ghislaine Maxwell davasında tanık olarak ifade verdiği ve bu ifadenin Maxwell’in 2021 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan mahkûm edilmesinde etkili olduğu kaydedildi.

“İNGİLTERE POLİSİ HİÇ İLETİŞİME GEÇMEDİ”

Epstein mağdurlarını temsil eden avukat Brad Edwards, BBC’ye yaptığı açıklamada, söz konusu tanığın bugüne kadar İngiltere’deki kolluk kuvvetleri tarafından hiç aranmadığını söyledi.

Edwards, Britanyalı müvekkillerinin kendisine, Epstein tarafından İngiltere topraklarında da istismara uğradıklarını aktardıklarını belirterek, bazı mağdurların İngiltere’den ABD’ye götürüldüğünü ifade etti.

MAHKÛMİYETTEN SONRA DA UÇUŞLAR SÜRDÜ

Uçuş kayıtları, Epstein’in 2008 yılında reşit olmayan bir kişiye yönelik cinsel suçtan mahkûm edilmesinin ardından da seyahatlerini sürdürdüğünü gösterdi. Belgelerde, en az 15 uçuşun bu mahkûmiyetten sonra gerçekleştiği tespit edildi.

Ayrıca 1999–2006 yılları arasında, mağdurlardan birinin Epstein tarafından finanse edilen 10’dan fazla İngiltere bağlantılı uçuşta bulunduğu kayıtlara yansıdı.

YASAL BOŞLUK İSTİSMARI KOLAYLAŞTIRDI

Uzmanlar, uzun yıllar boyunca özel uçakların yolcu bilgilerini yetkililere bildirme zorunluluğu bulunmamasının, insan ticaretini kolaylaştıran ciddi bir yasal boşluk yarattığına dikkat çekti.

Bu düzenlemenin İngiltere’de Nisan 2024 itibarıyla değiştirildiği, ancak Epstein’in faaliyet gösterdiği dönemde bu boşluğun etkin biçimde kullanıldığı vurgulandı.

POLİSTEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

BBC’nin elde ettiği bulguların Londra Metropolitan Polisi ile paylaşıldığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, mevcut aşamada soruşturmanın yeniden açılmasını gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılmadığı ifade edildi.

Ancak ABD’de açıklanması beklenen yeni belgelerden ek bilgiler çıkması hâlinde dosyanın yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Göç hukuku uzmanları, ABD vatandaşlarının kısa süreli İngiltere ziyaretlerinde vizeye tabi olmamasının, ülkeye giriş kararını sınır görevlilerinin takdirine bıraktığını belirtiyor.

Mağdur avukatları ise İngiltere’de bugüne kadar kapsamlı bir soruşturma yürütülmemesinin, mağdurlar açısından adalet duygusunu zedelediğini savunuyor. Hukukçular, olası bir İngiltere soruşturmasının, ülke içindeki suç ortaklarının tespit edilmesine katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Jeffrey Epstein, 2019 yılında ABD’de cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ancak ortaya çıkan belgeler, istismar ağının uluslararası boyutunun hâlâ tam olarak aydınlatılmadığını gösteriyor.