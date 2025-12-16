Çocuğunun boğazına bıçak dayayan 'baba' hakkında karar

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp, 2 çocuğunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan yargılandığı 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Alpaslan, "Bir anlık öfkeyle kendimi ve çocuklarımı öldürmek istedim" diyerek kendisini savundu.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan 26 yaşındaki Fatma Alpaslan, 2 çocuğunu 32 yaşındaki eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te o zamanki eşi F.C'yi görüntülü arayıp, yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu. Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Alpaslan işlemlerinin ardından tutuklandı. Çocuklar inceleme sonrası annelerine teslim edildi.

Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen duruşmada sanık, tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası sanık, yeniden tutuklandı.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇU

Mayıs ayında görülen davada hakim, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı. Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin 'Tehdit' suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek, kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi. Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi'nce sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına hükmedildi ve dosya İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"BIÇAĞI KESİNLİKLE BOĞAZINA DAYAMADIM"

Sanık Şiyar Alpaslan, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Salonda tutuklu sanığın yanı sıra avukatlar yer alırken, F.C. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Öte yandan çiftin geçen hafta resmen boşandıkları belirtildi.

Söz verilen sanık, aldatıldığını savunarak, "Aldattığı kişiyle telefonda fotoğrafları vardı. Kaçtığı kişiyle birlikte beni tehdit etti. 'Senden olan çocukları istemiyorum' dedi. Defalarca karakola gittim, yardımcı olmadılar. Pişmanım, bu olay hep gözümün önüne geliyor. Eşim ve çocuklarıma bakmak için gece gündüz çalıştım. Bir anlık öfkeyle sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, bıçağı kesinlikle boğazına dayamadım" diye konuştu.

Mahkeme başkanının önceki ifadeleriyle çelişkiler olduğunu hatırlatması üzerine Alpaslan, "Bir anlık öfkeyle kendimi ve çocuklarımı öldürmek istedim" diyerek tahliye talebinde bulundu.

"BENİM DE BOĞAZIMA BIÇAK DAYAMIŞTI"

Sanığın Alpaslan'ın ardından söz verilen mağdur F.C., sürekli şiddete maruz kaldığını belirtip şikayetini yineledi. F.C, "Ayrılmak istedim ama rıza gösterilmedi. Benim de boğazıma bıçak dayamıştı. Çevresine çocukları öldüreceğini söylüyordu. Kendime yeni bir ev tutup, gizlilik kararı aldırttım. Bir gün 'acil telefonu aç' diye mesaj attı. Görüntülü aramayı açtığımda telefonu oğlumun önüne koyup, 'Çocuğun boğazını keseceğim, canlı canlı izle' dedi. Ekran kaydı alıp, şikayetçi oldum" dedi.

HAKKINDA YENİ DAVA AÇILMIŞ

Şikayetçi avukatı Nevraz Sığın, sanığın cezaevinden F.C.'yi öldürmesi için annesini aradığını ve cezaevi yönetimince suç duyurusunda bulunulup, dava açıldığını söyledi. Sanık Alpaslan ise iddiaların doğru olmadığını savundu. Savunmaların ve beyanların ardından karar açıklandı. Sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle tahliyesine karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmedip, duruşmayı 31 Mart'a erteledi.