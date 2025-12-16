BIST 11.354
DOLAR 42,71
EURO 50,34
ALTIN 5.895,21
HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Durbay ailesinin taziye kabulüne katıldı

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Durbay ailesinin taziye kabulüne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da kanser nedeniyle yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen taziye kabulüne katıldı.

Abone ol

Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen taziye kabulünde, Manisalılar başsağlığı dileklerini Gülşah Durbay'ın babası Osman, annesi Fatma Durbay ile CHP Genel Başkanı Özel'e sundu.

Kabulde CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Durbay ailesinin taziye kabulüne katıldı - Resim: 0

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay 14 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Durbay ailesinin taziye kabulüne katıldı - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Alperen Şengün Jokiç düellosu nefes kesti 'triple double' yetmedi
Alperen Şengün Jokiç düellosu nefes kesti 'triple double' yetmedi
BBC araştırması: Epstein’in istismar ağı ingiltere’ye de uzandı
BBC araştırması: Epstein’in istismar ağı ingiltere’ye de uzandı
Güllü'nün ölümünde flaş gelişme! O da ifadeye çağrıldı
Güllü'nün ölümünde flaş gelişme! O da ifadeye çağrıldı
Dzeko'nun macerası kısa sürdü! İşte efsanenin yeni takımı
Dzeko'nun macerası kısa sürdü! İşte efsanenin yeni takımı
TAB Gıda ve TOG'dan Geleceğe Renk Katanlar projesi
TAB Gıda ve TOG'dan Geleceğe Renk Katanlar projesi
Akbank mobil bankacılıkta tüm güvenlik işlemlerini tek menüde topladı
Akbank mobil bankacılıkta tüm güvenlik işlemlerini tek menüde topladı
Paşabahçe'den yeni yıl dönemine özel hediye seçenekleri
Paşabahçe'den yeni yıl dönemine özel hediye seçenekleri
Türkiye Kupası'nda yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Kupası'nda yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Şekerbank'tan kadın KOBİ'ler ve genç girişimcilere finansman desteği
Şekerbank'tan kadın KOBİ'ler ve genç girişimcilere finansman desteği
Amasya'da tır dorsesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'da tır dorsesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı
Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili dava yeniden görülmeye başladı
Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili dava yeniden görülmeye başladı
Mehmet Akif Ersoy’un testi pozitif çıktı! Şamil Tayyar'dan 'seyir değişti' uyarısı
Mehmet Akif Ersoy’un testi pozitif çıktı! Şamil Tayyar'dan 'seyir değişti' uyarısı