TAB Gıda ve TOG'dan Geleceğe Renk Katanlar projesi

TAB Gıda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle "Geleceğe Renk Katanlar" projesi hayata geçirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirilen proje, gençlerin eğitimine odaklanarak bölgesel ihtiyaçlara göre şekillendi.

Projede, okulların etrafında ve sınıfların içinde görsel iyileştirmeler yapıldı, okuma ve öğrenme alanlarının geliştirildi, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyen spor alanları kazandırıldı.

Proje, 6 Aralık'ta Bolu, 13 Aralık'ta Gaziantep ve 14 Aralık'ta Sivas'ta farklı okullarda "Gönülden gelen renkler, geleceğe iz bırakır" yaklaşımıyla hayata geçirildi.

Belirlenen bölgelerdeki halkın gönüllü katılımını teşvik eden projeyle genç öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin daha ilham verici ve erişilebilir yapıya kavuşması hedefledi.

Bu kapsamda Bolu'daki Koç İlkokulu ile Sivas'taki Durdulu Köyü İlk ve Ortaokulu'nun iç ve dış alanları renklendirildi, temel kitap ve materyallerle desteklenen kütüphaneler kuruldu.

Gaziantep'teki Haydar Aliyev İlkokulu'nda ise renklendirme ve kütüphane çalışmalarına ek olarak çocukların kullanımına açık bir spor salonu öğrencilere kazandırıldı.

Farklı şehirlerdeki ihtiyaçları dikkate alarak kapsayıcı ve sürdürülebilir iyileştirme modelini hayata geçiren proje, gelecek dönemde daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

"Çoğunlukla gençlere hitap ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Pazarlama Müdürü Funda Eratalar, genç öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak için çalışmalar yürütüp eğitim gördükleri alanları iyileştirmek üzere projeler geliştirdiklerini belirtti.

Eratalar, "Bolu, Sivas ve Gaziantep'te gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla okulları renklendirdik, kütüphane ve spor alanları kazandırdık. Geleceğimizin teminatı çocukların eğitim ortamlarını daha iyi hale getirdik, öğrenme ve keşfetme motivasyonlarını güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Dönüştürücü gücüne inandıkları genç gönüllülerle projeyi hayata geçirdikleri üç şehirde de öğrencilerin eğitim kalitesini artıran sonuçlar elde ettiklerine dikkati çeken Eratalar, projeyi daha genişleterek, topluma desteklerini artırmak istediklerini ve sürdürülebilir iyilik hareketine ilham veren güçlü zemin oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş da 23 yıldır gençlerin potansiyeline yapılan her yatırımın, yalnızca bireylerin değil, toplumun da dönüşümünü mümkün kıldığına inandıklarına işaret etti.

Projenin, genç gönüllülüğün yerelde nasıl kalıcı etki yaratabildiğinin örneği olduğunu belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği sayesinde, çocukların eğitim alanlarını iyileştirirken gençlerin toplumsal sorumluluk alma ve birlikte dönüştürme gücünü de büyütüyoruz. Üç farklı şehirde hayata geçen bu çalışmaların hem çocuklar hem de Toplum Gönüllüsü gençler için ilham veren bir deneyime dönüştüğünü görmek bizler için çok kıymetli."