Güllü'nün ölümünde flaş gelişme! O da ifadeye çağrıldı

Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor. Ünlü ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken son olarak Güllü'nün oğlu Tuğberk de ifadeye çağrıldı.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından bir canlı yayın programında daha önce itirafçı olarak ifade veren Sultan'ın bu hafta içi yeniden ifade vereceği öğrenildi.

Tuğberk ifadeye çağrıldı

Ayrıca olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Tuğyan Gülter mahkemedeki ifadesinde şunları söylemişti: "Biz kapıyla gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'Bırak beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir. Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi. O sırada Sultan'ın yanında oynuyordum. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde 'güm' diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde annemi göremeyince 'koş' diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken 'güm' diye ses duyduktan sonra annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Ç. ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu ancak hiçbirini hatırlamıyorum. Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık."

