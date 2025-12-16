Tesisatçılar uyarıyor! Bu kış evinizin ısısını bu dereceye ayarlayın

Tesisat ve ısıtma uzmanlarına göre özellikle boruların donması hem su tesisatında hem de kombi ve kalorifer sistemlerinde büyük arızalara neden olabiliyor. İnternetten edinilen bilgilerle boruları kendi başına çözmeye çalışmanın ise durumu daha da kötüleştirebileceği belirtildi. Yanlış müdahalelerin boruların patlamasına yol açabileceği vurgulandı.