Tesisatçılar uyarıyor! Bu kış evinizin ısısını bu dereceye ayarlayın
Tesisat uzmanlarına göre kış aylarında ideal sıcaklık ayarının 18–20 derece arasında sabit tutulması, boruların donma riskini azaltırken enerji israfını da önlüyor.
Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte evlerdeki su tesisatları için donma ve patlama riski yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, sert kış koşullarında alınmayan basit önlemlerin ciddi maddi hasarlara yol açabileceği konusunda uyardı.
Tesisat ve ısıtma uzmanlarına göre özellikle boruların donması hem su tesisatında hem de kombi ve kalorifer sistemlerinde büyük arızalara neden olabiliyor. İnternetten edinilen bilgilerle boruları kendi başına çözmeye çalışmanın ise durumu daha da kötüleştirebileceği belirtildi. Yanlış müdahalelerin boruların patlamasına yol açabileceği vurgulandı.
EN ÖNEMLİ ÖNLEM TERMOSTAT AYARI
Tesisat uzmanı David Doran, ev sahiplerinin alabileceği en önemli önlemlerden birinin termostat ayarları olduğunu söyledi. Doran, soğuk havalarda ısıtmayı ani ve yüksek seviyelerde çalıştırmak yerine, sıcaklığın 18–20 derece arasında sabit tutulmasını önerdi. Termostatın 18 derecede tutulmasının, boruların donma riskini büyük ölçüde azalttığı ifade edildi.
Uzmanlar ayrıca modern ısıtma sistemlerinde bulunan “donma koruması” özelliğine dikkat çekiyor. Bu ayar, evin sıcaklığını donma noktasının üzerinde tutarken enerji tasarrufu sağlıyor ve evin aşırı soğumasını engelliyor.