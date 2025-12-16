Şekerbank'tan kadın KOBİ'ler ve genç girişimcilere finansman desteği

Şekerbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kapsayıcı büyümeyi desteklemek amacıyla 60 milyon avro tutarında, kadın KOBİ'ler ve genç girişimcilere yönelik kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında sağlanan 4 yıl vadeli kaynak, Türkiye İş Hayatında Kadın (Türkiye Women in Business-TurWiB-II) programı kapsamında kadın liderliğindeki KOBİ'lere 30 milyon avro, Türkiye İş Hayatında Gençler (Türkiye Youth in Business-TurYiB) programı kapsamında genç girişimcilere 30 milyon avro olacak şekilde sunulacak.

Banka, kaynakla istihdam sağlayan yatırımların desteklenmesine ve özellikle Anadolu'daki kadın liderliğindeki KOBİ'lerin ve genç girişimcilerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Fatma Nur Çetinel, EBRD ile uzun yıllara dayanan işbirliklerini TurWiB-II ve TurYiB programlarıyla yeni bir aşamaya taşımaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynağın, kadın liderliğindeki KOBİ'lerin ve genç girişimcilerin yatırımlarını güçlendirmelerine, üretim ve istihdam potansiyellerini artırmalarına destek sağlayacağını aktaran Çetinel, "KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki belirleyici rolü düşünüldüğünde, özellikle Anadolu'da faaliyet gösteren işletmelere ulaşacak bu finansmanın bölgesel kalkınmaya da önemli katkısı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetinel, sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılıkta sahip oldukları rol ve kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşlarından edindikleri kaynaklarla finansa erişimi yaygınlaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Oksana Yavorskaya da işbirliğinin, kapsayıcı ve rekabetçi ekonomileri teşvik etme konusundaki süregelen kararlılıklarını gösterdiğine dikkati çekerek, "Kadınları ve genç girişimcileri güçlendirerek, Türkiye'nin tam ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmaya ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yardımcı oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.