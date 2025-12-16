Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026'da geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." dedi.

Bakan Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapıldığını anımsatan Işıkhan, Komisyon'un ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını belirtti.

Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını vurgulayan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelirken Türk-İş masada yer almamıştı.

Türk -İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısında bulunmaması bir ilk olarak kayıtlara geçerken, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kararın gerekçesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde düzenlediği basın toplantısıyla açıklamıştı.

Ağar "Bugün ilk toplantı günü. Geçmişte olduğu gibi bugün de toplantıya davet edildik. Komisyonda bir değişiklik olmazsa katılmayacağımızı belirtmiştik. Türk-İş 1974 yılından bu yana işçileri temsil etmektedir. Ancak komisyonun yapısı işçileri dikkate almadan hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla alınmaktadır. Türk-iş 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla komisyon çalışmalarına katılmayacağını paylaştı. Elektrik, doğal gaz ve suya yapılan zamlar bu baskıyı artırmaktadır. İşçi ve ailesi başta zorunlu tüketim olmak üzere asgari ücret ailesi ardı ardına gelen fiyatlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır" demişti.

Toplantı öncesinde Bakan Işıkhan'a mektup verildi

Türk-İş tarafından komisyon toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a verilen mektupta ise özetle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi, bu iyileştirmenin yapılmaması nedeniyle, asgari ücret çalışmalarına katılmayacakları belirtilmişti.

"Enflasyon kaybı telafi edilmeli"

Mali talepler ise şöyle özetlenmişti: "Geçen yıl enflasyon yüzde 44,38 oranının altında yüzde 30 zam yapıldığı için karşılanmayan yüzde 14,38'lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmeli. Temel ihtiyaç ürünlerinde hız kesmeden devam eden fiyat artışları (gıda, kira, eğitim, ulaşım ve fatura kalemleri) ile gerçekleşen enflasyonun yol açtığı kayıplar eksiksiz biçimde karşılanmalı. Türkiye ekonomisindeki büyüme, Gayri Safi Milli Hasıla artışı ve kişi başına düşen gelir yükselişinin oluşturduğu refahın işçiye yansıtılmasını sağlayacak ilave bir artış yapılmalı."