Mehmet Akif Ersoy’un testi pozitif çıktı! Şamil Tayyar'dan 'seyir değişti' uyarısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelide uyuşturucu madde testi pozitif çıktı. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, ortaya çıkan durumun soruşturmanın seyrini değiştireceğini belirterek öneride bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlandı. Rapora göre, Mehmet Akif Ersoy, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay ve Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Bu şüphelilerin kan örneği incelemesinde ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.

Ufuk Tetik'in saç ve kanında yapılan testlerin sonucu ise pozitif olarak belirlendi. Gizem Ayabaktı, Elif Kılınç ve Meltem Acet'in ise hem kanında hem de saç örneklerinde uyuşturucu testi negatif olarak sonuçlandı.

Şamil Tayyar: Soruşturmanın seyrini değiştirir

Bu gelişmenin ardından AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem Mehmet Akif Ersoy’a hem de iktidara mesaj verdi. Tayyar şunları kaydetti:

Mehmet Akif Ersoy’un kokain testinin pozitif çıkması, soruşturmanın seyrini değiştirir.

Bu test, açık ve gizli tanık ifadelerini güçlendirir.

Tüm iddiaları reddeden Ersoy’un yeniden ifade vermek üzere savcılığa başvurması gerektiğini düşünüyorum.

Hem kokain hem diğer iddialara samimiyetle açıklık getirmezse dava yükünün daha da ağırlaşacağı kanaatindeyim.

Ayrıca iktidara bir önerim var:

Bu olaylar zinciri başlangıç olsun, siyaset/medya ilişkileri yeniden tanzim edilsin, nimet/külfet dengesi kurulsun.

Eğer mümkünse, arınma ve yeni yazılım süreci, siyaset ve devlet hayatının her alanına yayılsın. Artık, bu bir zorunluluk.

