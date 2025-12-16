İş Bankası'ndan girişimcilerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmaya yönelik işbirliği

Türkiye İş Bankası'nın, Microsoft ve Türkiye distribütörü Logosoft ile hayata geçirdiği işbirliğiyle girişimcilere özel olarak geliştirilen Maximiles Business Startup Kredi Kartı kullanıcıları, Microsoft Azure Hibe Kredisi ve Microsoft'un dijital çözümlerinde özel indirimlerden yararlanabilecek.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 'startup şube' konseptini hayata geçiren İş Bankası, girişimcilik ekosistemine sunduğu destekleri global iş ortaklarıyla genişletmeye devam ediyor.

Microsoft ve Logosoft ile gerçekleştirilen işbirliğiyle Logosoft'un Microsoft bulut ve dijital çözümlerle sağladığı avantajlar, Maximiles Business Startup Kredi Kartı sahiplerine özel bir değer paketiyle sunuluyor.

Maximiles Business Startup Kredi Kartı müşterilerine, Microsoft Azure Hibe Kredisi ve Microsoft'un dijital çözümlerinde özel indirimler sağlanıyor.

İş Bankası, Microsoft ve Logosoft tarafından sunulan avantajlar, startupların kritik teknoloji ve dijital hizmet harcamalarında tasarruf etmesine, operasyonel verimliliklerini artırmasına ve büyüme potansiyellerini güçlendirmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kampanya kapsamında Azure Hibe Kredisi, Microsoft'un global 'Azure for Startups' programı çatısı altında, Maximiles Business Startup Kredi Kartı sahiplerine, daha önce kullanmamış olmaları koşuluyla Microsoft Azure platformunda geçerli 5 bin dolar değerinde ücretsiz 'Bulut Kredisi' olarak tahsis ediliyor.

Microsoft'un yetkili iş ortağı Logosoft aracılığıyla gerçekleştirilecek Azure Cloud, OpenAI, Office365, GitHub, GitHub Copilot ve Copilot gibi kritik dijital çözümlerin harcamalarında da indirim sunuluyor.

'Engelleri kaldırmayı hedefledik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, üç kurumun girişimleri desteklemek için ortak çalışma yürütmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Girişimcilik ekosisteminin dinamiklerini çok iyi analiz ettiklerini ve startupların büyüme yolculuklarında karşılaştıkları engelleri kaldırmayı hedeflediklerini aktaran Lüle, 'Bu doğrultuda Microsoft ve Logosoft ile yaptığımız işbirliği, Maximiles Business Startup Kredi Kartı'nın sektörde fark yaratan konumunu daha da güçlendiriyor. Bu proje, girişimcilerimizin altyapı maliyetlerini azaltarak teknolojiye erişimini hızlandıracak, büyüme yolculuklarına önemli katkı sağlayarak küresel rekabette öne çıkmalarına destek olacak.' değerlendirmesini yaptı.

Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner de Türkiye'nin genç ve dinamik girişimcilik ekosistemine katkı sunmanın en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Son yıllarda Türkiye'den çıkan girişimlerinin dünya sahnesinde isimlerini başarıyla duyurduklarını, kendilerinin de Citus Data gibi Türk girişimlerinin global başarıya ulaşmasına destek olduğunu aktaran Özgüner, şunları kaydetti:

'Maximiles Business Startup Kredi Kartı ile sunduğumuz Microsoft Azure Hibe Kredisi ve dijital çözümlerimizdeki özel avantajlar, girişimcilerimizin sadece yerel pazarda değil, global platformlarda da büyüme ve rekabet gücünü artırmasına olanak tanıyor. Ekosistem ortağımız Logosoft işbirliğinde, Türk startuplarının inovasyonlarını dünyaya taşıyacak yeni fırsatlar sunmaktan ve İş Bankası ile ülkemizin teknoloji yolculuğuna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.'

Logosoft Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Saldanlı da söz konusu işbirliğinin içinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını, Microsoft'un bulut ve dijital çözümlerini girişimcilere ulaştırarak startupların teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı ve büyüme yolculuklarına somut katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Saldanlı, 'Bu modelin, girişimcilik ekosisteminin ihtiyaç duyduğu ölçeklenebilir ve maliyet avantajlı teknoloji altyapısını daha erişilebilir kılacağına inanıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.