Türkiye Katılım Sigorta'dan TARSİM'e ziyaret

Türkiye Katılım Sigorta Genel Müdürü Güray Çelik ve Genel Müdür Yardımcısı Doğukan Karakaya, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'ni (TARSİM) ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, ziyaret kapsamında, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Engürülü, TARSİM'in 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ziyarette, sistemin yaygınlaştırılmasında üye sigorta şirketlerinin önemli bir rol üstlendiğine işaret etti.

Ziyarette, katılım sigortacılığının yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek işbirliği konularına ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

