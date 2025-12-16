Arçelik sürdürülebilirlikte 7. kez globalde sektörünün zirvesinde yer aldı

Arçelik, 2025 S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde (CSA) 100 üzerinden 86 puan alarak 7. kez üst üste Dayanıklı Tüketim Sektöründe en yüksek skoru elde eden şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, sürdürülebilirlik alanında gösterdiği performansla uluslararası endekslerde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor.

Marka, CSA sonucunda 79 şirket arasında 86 puan alarak 7. kez DHP Ev Aletleri Sektöründe en yüksek skoru alan kurum oldu.

S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki performansını değerlendiriyor.

Arçelik, Corporate Knights'ın yayınladığı 'Global 100' listesine art arda 5. kez girme başarısını göstererek, 2025 Global 100 listesinde dünya genelinde 68'inci, sektöründe ve Türkiye'de birinci sırada yer aldı.

Şirket ayrıca Corporate Knights'ın hazırladığı Clean200 listesine üçüncü kez girdi, Real Leaders'ın '2025 Top Impact Companies' listesinde de birinci sırada yer aldı.

Arçelik, TIME dergisinin istatistik kuruluşu Statista işbirliğinde bu yıl ikincisini yayımladığı ve 5 bin 700 şirketi değerlendirip 500 şirketi listelediği 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri' listesinde de 17. sırada bulundu.

Şirket, 'Perakende, Toptan ve Tüketici Ürünleri' kategorisinde lider konumunu korurken, Türkiye'den listeye giren şirketler arasında da zirvede yer aldı.

Ayrıca marka, ESG performansı ile Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girerek endekste 'Dayanıklı Ev Aletleri' kategorisinde birinci sırayı aldı. Ayrıca şirket, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil edilerek Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik alanındaki en seçkin şirketler arasında sıralandı.

Şirket çevre, çalışan-insan hakları ve sürdürülebilir tedarik alanlarında gösterdiği performansla 2025 EcoVadis Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 82 puan alarak değerlendiren şirketler arasında ilk yüzde 3'lük dilime girdi ve Altın EcoVadis madalyasıyla ödüllendirildi.

Sürdürülebilirlikte bütüncül yaklaşım

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Arçelik'in üretim ve AR-GE başta olmak üzere tüm değer zincirini sürdürülebilirlik odağında kurguladığını belirtti.

Bulgurlu, şirket olarak sürdürülebilirliği emisyon azaltımından döngüselliğe, toplumsal faydadan dayanıklılığa varan bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını anlattı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle faaliyet gösterdikleri her coğrafyada çevresel ve toplumsal fayda yaratmayı amaçladıklarının altını çizen Bulgurlu, şunları kaydetti:

'İçerisinde bulunduğumuz zaman dilimi, karşı karşıya olduğumuz risklerin bugün yönetmemiz gereken bir gerçeklik olduğunu gösterdi. Bu nedenle bu dönemi farkındalık yaratma değil, somut adımlar atma dönemi olarak niteliyoruz ve şirket olarak Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylanan hedeflerimiz doğrultusunda net sıfır yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütüyor, dijitalleşme ve verimlilik odaklı projelerle üretim ve tedarik süreçlerimizi dönüştürüyoruz. Döngüsel ekonomi yaklaşımını ürün tasarımlarımıza entegre ederek kaynak kullanımını daha verimli hale getiriyoruz. Bu yaklaşımla değişen dünyanın gerekliliklerine uyum sağlarken, sektörümüzün sürdürülebilirlik alanındaki dönüşümüne de liderlik ediyoruz.'

Üretimde Global Lighthouse başarısı

Bulgurlu, Arçelik'in sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte örnek gösterilen uygulamalarla sektöre yön verdiğine dikkati çekerek, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını, her yıl ortaya koydukları somut sonuçlarla daha net biçimde görünür hale getirdiklerini anlattı.

Geçen yıl hayata geçirdikleri 332 enerji verimliliği projesiyle yaklaşık 60 bin GJ enerji tasarrufu sağladıklarının altını çizen Bulgurlu, 'Yeşil elektrik kullanım oranımız yüzde 60 olarak gerçekleşti ve yenilenebilir enerji kapasitemizi 90 MWp seviyesine yükselttik. Döngüsel ekonomi çalışmalarımızla 114 binden fazla ürünün ömrünü uzattık, su verimliliği projeleriyle 223 bin metreküpten fazla su tasarrufu elde ettik.' ifadelerini kullandı.

Bulgurlu, Ankara fabrikalarının da Global Lighthouse Network'e dahil edilmesiyle üç tesislerinin dünya çapında örnek gösterilen üretim merkezleri arasına girdiğini vurgulayarak, 'S&P Global tarafından üst üste 7. kez sektör lideri seçilmemiz çalışmalarımızın uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu gösteriyor. Daha sürdürülebilir, daha verimli ve gezegene duyarlı bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.' değerlendirmelerinde bulundu.