Bahçeli'ye darbe iddiasında sır perdesi aralandı

İmralı görüşmesinde Öcalan'ın sürecin başarısız olması halinde darbe mekaniğinin devreye gireceği iddiasıyla ilgili tartışmalara ışık tutan ayrıntı, MHP'nin komisyona sunduğu 120 sayfalık raporunda ortaya çıktı. Yazar Aytunç Erkin, tartışılan bölümü köşe yazısına taşıdı.

İmralı görüşmesi sonrası "sürecin başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılacağı" iddiasıyla ilgili çarpıçı bir ayrıntı ortaya çıktı.

Gündem olan darbe tartışmasını aydınlatacak detay MHP'nin komisyona sunduğu 120 sayfalık raporda yer aldı.

"Sabotaj sürecini darbe mekaniği olarak tanımlamış"

Nefes yazarı Aytuç Erkin, bugünkü yazısında İmralı görüşmesine atıf yapılan MHP raporunun ilgili bölümünü paylaştı:

“(Öcalan) Reel sosyalizm düşüncesini 1995’ten beri terk ettiğini, zihinsel dönüşümün sancılı bir süreç olduğunu, normalde PKK’yı 1993’te feshetmesi gerektiğini söylemiş ancak her seferinde bir elin bu girişimini sabote ettiğini ifade etmiştir. Bu sabotaj sürecini darbe mekaniği olarak tanımlamış, 1993’ten günümüze Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan’la dolaylı görüşmelerin nihayete erememesinde de bu darbe mekaniğinin etkisinin olduğunu belirtmiştir.”

Bahçeli'ye darbe polemiği neydi?

Meclis'te kurulan süreç komisyonunun İmralı'ya yaptığı ziyaretin ardından Abdullah Öcalan'ın görüşmede neler söylediğini açıklayan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Öcalan'ın, süreç başarılı olmazsa darbe mekaniğinin devreye gireceğini söylemişti.

Şamil Tayyar, bu sözlerin Devlet Bahçeli'ye söylendiğini iddia etmişti. Bahçeli ve MHP kurmaylarından gelen tepkiler sonrası Tayyar, yeni bir açıklama yaparak "27 yıldır cezaevinde bulunan, soğuk savaş dönemi sosyalist jargondan ve eski Türkiye kalıplarından sıyrılamayan Öcalan’ın günü ve geleceği kavrayamadığı görülüyor. Veya aklınca aba altından sopa gösteriyor. Nihayetinde duvara tosladı. Gerisini artık kendi düşünsün." demişti.