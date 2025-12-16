Hande Sarıoğlu "Ben alayınıza fazla gelirim" deyip ateş püskürdü beddua etti
Spikerlerin gözaltına alındığı operasyonda Hande Sarıoğlu'nun da adı geçmişti. Hakkında gözaltına alındığı yönünde haberler çıkan Hande Sarıoğlu sosyal medyada adeta isyanı bastı bir de beddua etti.
Bir dönem Youtube'da yaptığı yayınlarla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu'nun da gözaltına alındığı gündeme gelmişti. Beyaz TV Ana Haber’i sunan Hande Sarıoğlu ise gözaltına alındığı iddialarına sert tepki gösterdi.
Kendi isteğiyle ifadeye gittiğini söyleyen Hande Sarıoğlu “Hakkımda bir suçlama olsaydı, sağlık kontrolü yapılsaydı ben işime dönebilir miydim, ekrana çıkabilir miydim? Derhal işime son verilirdi. Gram beyniniz yok mu? Bunlar belgeli işler" diyerek ateş püskürdü:
"Sizin yapacağınız habere tüküreyim"
"Bu kızla alakalı bir görüntü, bir resmî haber de görmedik hiçbir yerde. Spikeriz diye ahlakımın olmadığı bir dosyaya adımı nasıl karıştırabilirsiniz? Bir doğrusunu öğrenin.
Hakkımda haber ve yorum yapan kim varsa hepinizin ekran görüntüleri ve linkleri alındı, tek tek işlem başlatıyorum. Sizin yapacağınız habere tüküreyim.”