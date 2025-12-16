Balıkesir kent merkezinin su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 10'un altına düştü

Balıkesir'de kent merkezinin içme ve kullanma suyunu sağlayan İkizcetepeler Barajı'nın su seviyesi yüzde 10'un altına geriledi.

Altıeylül ilçesi sınırları içinde kalan, yıllık 157 milyon metreküp kapasiteli baraj, Kille Çayı üzerinde sulama, içme suyu ve taşkınları önlemek amacıyla 1991'de hizmete alındı.

İl merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajın yapıldığı alandan geçen ve normalde su altında kalan eski Balıkesir-İzmir kara yolu, son dönemdeki mevsimsel kuraklık nedeniyle kış aylarında da görünür hale geldi.

Bir yıl önce bu zamanlar yüzde 14 seviyelerinde olan barajın su seviyesi, bugünlerde yüzde 9,2'ye kadar düştü. Barajın zemininde yer yer çatlakların oluştuğu, çok sayıda kayığın ise suyun metrelerce gerisinde kaldığı görüldü.

Barajın son durumu dronla da görüntülendi.