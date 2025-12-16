ING Türkiye'den yeni kurulan şahıs işletmelerine masrafsız bankacılık desteği

ING Türkiye, yeni kurulan şahıs işletmelerine masrafsız bankacılık ve yüksek günlük faiz fırsatı sunuyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni kurulan işletmeler, 7/24 ücretsiz para transferi ile masrafsız bankacılıktan yararlanabiliyor.

İlk kez 'İşim İçin Turuncu Hesap' açan işletmeler ise kuruluşlarının ilk yılı boyunca 2 milyon liraya kadar yüzde 43 güncel 'Hoş Geldin Faizi' ile günlük kazanç elde edebiliyor.

Yeni işletmelerin muhasebe işlemlerini kolayca dijitalden yapabilmeleri için ücretsiz ön muhasebe yazılım desteği ve e-fatura entegrasyonu ve avantajlı POS teklifleri de ilerleyen günlerde işletmelere sunulacak.

Teknoloji, inovasyon, yaratıcı endüstriler, profesyonel meslekler ve daha birçok alanda faaliyet gösteren tüm yeni şahıs firmaları, ING Mobil üzerinden kolayca ING müşterisi olarak fırsatlardan yararlanabilecek.

'İşim İçin Turuncu Hesap' ile işletmeler, vade beklemeden birikimlerini günlük olarak değerlendirebiliyor. Alt limitin üzerindeki bakiyelere ise her gün faiz işlerken, kazanılan faiz anapara üzerine ekleniyor ve böylece işletmeler bileşik getirinin avantajından yararlanabiliyor. İşletmeler diledikleri zaman hesaptan para çekip yatırabiliyor ve paralarını esnek bir şekilde yönetebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, KOBİ'lerin ekonominin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Ulu, yeni kurulan işletme ve KOBİ'lerin yanlarında olmayı ve onları güçlendirmeyi çok önemsediklerini aktararak, 'Rekabetin hızla şekillendiği bu dönemde işletmelerin zamandan tasarruf etmesi, finansal hizmetlere hızlı erişmesi ve maliyetlerini azaltması daha da önemli hale geldi. Biz de bu anlayışla, işini yeni kuranlara masrafsız, zahmetsiz ve avantajlı finansal hizmetler sunuyor, bu yolculukta her zaman yanlarında durmayı taahhüt ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Masrafsız bankacılık hizmetleriyle işletmeleri destekleyerek, günlük faiz ile birikimlerinin de değer kazanmasını amaçladıklarını ifade eden Ulu, şunları kaydetti:

'Yeni işletmelerimiz işlerini büyütmeye odaklanırken, paraları ödemelerine kadar yüksek faizli günlük vadeli hesapta değer kazanmaya devam ediyor. Üstelik tüm süreç ING Mobil ile tamamen dijital olarak ilerliyor, böylece işini yeni kuranlar bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetebiliyor. Yeni işletmelerin hem ilk adımlarında hem de büyüme yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.'