Trafik cezalarında artış yeniden gündemde, Bakan Yerlikaya tarih verdi

Trafik cezalarını caydırıcı şekilde artıracak düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya 2026'nın ilk haftalarını işaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik cezalarına ilişkin düzenlemenin Ocak ayının ilk haftasında Meclis'e geleceğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda hazırlanan taslak Meclis'e gelerek görüşmelerine başlanacak. Meclis'ten geçmesi halinde yasalaşarak yürürlüğe girecek ve bazı cezalar büyük miktarda artış yaşayacak.



OKUL VE HASTANE ÖNÜ HIZ SINIRI AŞMA CEZASI NE KADAR?

Yapılacak düzenleme sonrasında; 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün boyunca ehliyetleri iptal olacak.

YERLEŞİM YERİ HIZ İHLALİ CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Mevzuatta belirtilen hız sınırlarının yerleşim yeri içinde aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle:

6–10 km/s arası 2.000 TL

11–15 km/s arası 4.000 TL

16–20 km/s arası 6.000 TL

21–25 km/s arası 8.000 TL

26–35 km/s arası 12.000 TL

36–45 km/s arası 15.000 TL

46–55 km/s arası 20.000 TL para cezası ve 30 gün ehliyetine el koyma

56–65 km/s arası 25.000 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el koyma

66 km/s ve üzeri 30.000 TL para cezası ve 90 gün ehliyetine el koyma

Not: Sürücü eğer hız sınırı şehir içi 50 km/s olan yerde, artı 45-55 km/s daha hızlı giderse (yani 95-105 arası hız ile giderse) 30 gün ehliyet iptali uygulanacak. 50 km/s hız sınırı olan yerde 106-115 arası hızla gidenlerin 60 gün, 116'yı geçen hızlarda ise 90 gün olarak uygulanacak.

1 YILDA 5 KEZ HIZ İHLALİ YAPANLARA PSİKİYATRİ DESTEĞİ

Trafik cezalarına yapılacak yeni düzenleme ile birlikte, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

TERS YÖNDE ARAÇ SÜRME VE MAKAS ATMA CEZASI

Yeni kanun teklifine göre, yerleşim yeri olan yerlerde makas atmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacak. Tek yönlü yollarda ters yönde gitmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yöne girmeye 20 bin TL ve şehir dışı otoyollarda ters yönde gitmeye 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma uygulanacak.

Otoyolda ters yönde giden bir sürücü kazaya davetiye çıkartması durumunda trafikten men edilebilecek.

TRAFİKTE YOL KAPAMA CEZASI NE KADAR?

Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el koyulma olacak. Köprü, tünel ve viyadüklerde yapılan yol kapamalara ise 180 bin TL ve 120 gün ehliyete el koyma ve trafikten men uygulanacak.



AMBULANS VE İTFAİYELERE YOL VERMEME CEZASI

Geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme cezası 46 bin TL olacak ve 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak.

Yeni kanun teklifine göre, 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek.

CEP TELEFONUYLA ARAÇ KULLANMA CEZASI

Cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek. Üçüncü kez cep telefonuyla araç kullanırken yakalanma durumunda ise sürücünün ehliyetine 30 gün el konulacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE CEZALAR NE KADAR OLACAK?

Sürücülerin, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyeti alınacak. Eğer bir sürücü 6 kez ışık ihlali yaparsa ehliyeti iptal edilecek.

MOTOSİKLETLE AKROBATİK HAREKETLERE CEZA NE KADAR?

Motosiklet sürücülerinin akrobatik hareket yapmaları sonucunda ehliyetleri 60 gün iptal olacak. Yarış yapmaları durumunda ise ehliyetleri 2 yıl alınacak ve 60 gün trafikten men edilecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA VE ALKOL TESTİ YAPTIRMAMA CEZASI

2024 yılında alkollü araç kullanmaya 18 bin 452 TL para cezası ve alkolmetreye üflememenin neticesinde ayrıca 2 yıl süreyle kişinin ehliyetine el koyma yaptırımı uygulanıyordu.

Yeni düzenleme ile birlikte 5 yıl içinde 1 kez alkollü araç kullanma cezası 25 bin TL ve 6 ay ehliyet iptali, 2. kez alkollü araç kullanımına 50 bin TL ve 2 yıl ehliyet iptali, 3. kez alkollü araç kullanımına ise 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma uygulanacak.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanmaya ise 150 bin TL para cezası ve süresiz sürücü belgesi iptali uygulanacak.

Alkol testi yaptırmayanlara ise 150 bin TL para cezası uygulanacak ve 5 yıl boyunca ehliyetlerine el konulacak. Ehliyete el koyulma süresi daha önce 2 yıldı.

ARAÇTA YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME CEZASI

Yeni düzenleme ile birlikte bir sürücünün şehir içinde araçtayken yüksek sesli müzik dinlemesine 3 bin TL para cezası uygulanacak. Araçta mevzuata aykırı olarak ilave ses sistemi kullanımına ise 21 bin TL para cezası, 30 gün trafikten men uygulanacak. Ayrıca taktırılan aykırı ses sistemleri araçlardan sökülecek.

DRİFT YAPANLARA CEZA NE KADAR?

Aracıyla drift yapan sürücülere ise 140 bin TL para cezası, 60 gün ehliyet iptali ve trafikten men uygulanacak. Bu sebeple 5 yıl içinde 2. defa ehliyetine el konulan sürücülerin, ehliyetleri iptal olacak.

DUR İHTARINA UYMAMA CEZASI NE KADAR?

Eski cezası 2 bin 270 lira olan dur ihtarına uymama cezası, yeni düzenleme ile birlikte 200 bin lira olacak ve 60 gün ehliyet iptali ve trafikten men edilecek.