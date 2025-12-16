BIST 11.354
Kütüphane eğlence mekanı nerede? Ünlülerin gizli mekanı sahibini tanımayan...

Mehmet Akif Ersoy dahil spikerlere yapılan operasyonda ismi geçen Kütüphane eğlence mekanı merak konusu oldu. Mekan öyle herkesin gidebileceği bir yer değil. Kapısında tabelası bile olmayan sahibinin referansı olmadan girilemeyen gizli bir mekan. İçerde fotoğraf çekmek yasak.

Kütüphane isimli mekan Etiler'de yer alıyor. Etiler'in kapısında tabela olmayan, gizli bar ve kulübü olarak biliniyor. Telefonunu açıkça duyurmayan, hatta bazen instagram hesabı olmayan bu mekanlara girmesi zor olmakla birlikte, oldukça popüler. Kütüphane Etiler, canlı müzik üzerine konsepti ile son yılların en popüler mekanlarından. Bu popülerliğin sebebi de elbette sadece özel isimlere hizmet vermesi. 

Kütüphane isimli mekanın kapısında tabela bulunmuyor. Bunun sebebi mekanın sadece referansla müşteri kabul etmesi. Gizliliğin ön planda olduğu mekana girebilmek için işletmecilerinden birini tanımak gerekiyor. Haftanın belli günlerinden canlı müzik olan mekanda, fotoğraf çekmek yasak. Sosyal medya paylaşımı yasağı da bu gizli mekanın kuralları arasında. 

Kaynak ve fotoğraflar: Müdavim

