Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gerilimi açıklaması: İki tarafı ikaz ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yaşanan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin "son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Ticaret gemileri sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz." dedi.

Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracı (İHA) dün akşam F-16 savaş uçakları tarafından vurularak düşürüldü.

Geçtiğimiz günlerde de Kefken açıklarında Ukrayna güçleri, iki Rus tankerine saldırı düzenlemişti.

Yaşanan gerilime ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı geldi.

Beştepe millet sergi salonunda 16. büyükelçiler konferansında konuşan Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında her iki ülkeyi üç defa bir araya getirdik. İstanbul süreci neticesinde insani alanda elde edilen kazanımlar Türk diplomasisi için kayda değer bir başarı teşkil etmiştir. İstanbul sürecinin yanı sıra Ukrayna savaşı çerçevesinde bugüne kadar Karadeniz tahıl girişimi ve esir tutuklu değişimi gibi pek çok inisiyatife öncülük ederek insani sahada somut sonuçlara ulaştık. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni titizlikle uygulayarak savaşın Karadeniz'e sirayet etmesine mani olduk. Fakat son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Ticaret gemileri sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz."

