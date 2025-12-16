İsrail ordusunca, işgal altındaki Batı Şeria’da öldürülen Filistinli çocuk toprağa verildi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Takku beldesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Ammar Yasir Sabah için cenaze töreni düzenlendi.

Beytullahim kentine bağlı Takku beldesindeki cenaze törenine yüzlerce katılanlar, Filistin ve Fetih Hareketi bayrakları taşıdı.

Törende, İsrail’in ihlallerini ve işlediği suçları kınayan sloganlar atıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ammar Yasir Sabah’ın naaşı, Takku Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Beytullahim kentindeki Filistin Fraksiyonel Koordinasyon Komitesi, bugün erken saatlerde Takku beldesinde genel grev ilan ederek Filistinlilere Ammar Yasir Sabah’ın cenaze törenine katılma çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Takku beldesine düzenlediği baskında Ammar Yasir Sabah adlı çocuğu göğsünden vurarak öldürmüştü.

Filistinli kaynaklara göre, Sabah’ın ölümüyle birlikte, Gazze Şeridi’ndeki soykırım savaşıyla eş zamanlı olarak Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından artan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1096’ya yükseldi.

Söz konusu saldırılarda yaklaşık 11 bin Filistinli yaralanırken, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail, 8 Ekim 2013’te başlayan ve iki yıl süren soykırım boyunca Gazze Şeridi’nde 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılar, 10 Ekim 2013’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sona erdi ancak söz konusu anlaşma İsrail tarafından yüzlerce kez ihlal edildi.