BIST 11.354
DOLAR 42,71
EURO 50,34
ALTIN 5.895,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay’da toprağa gömülü halde bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuğun son durumu nasıl?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ’un hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Abone ol

Vücudunun bir kısmı toprak altında ve darp sonucu başından yaralı halde bulunan Cedduğ'un Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Baba Muhammed Cedduğ, gazetecilere, oğlunun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Cedduğ, "Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Doktorlar, Amir'in sağlığının iyiye gittiğini söylüyor, inşallah birkaç güne taburcu olmasını bekliyoruz. Adaletin yerini bulmasını, bu olayda suçu olanın cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.

Amir El Cedduğ da ağrılarının azalmaya başladığını ve kendini daha iyi hissettiğini belirtti. Kendisi için yapılanlara teşekkür eden Cedduğ, en büyük hayalinin Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile tanışabilmek olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Barajlar alarm verirken son hava durumu tahmini ürküttü!
Barajlar alarm verirken son hava durumu tahmini ürküttü!
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan 'baba' hakkında karar
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan 'baba' hakkında karar
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
Meloni dolabını boşaltıyor! Liderlerden gelen hediyeleri satacak
Meloni dolabını boşaltıyor! Liderlerden gelen hediyeleri satacak
Eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı!
Eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı!
Furkan Torlak'tan Cem Küçük'ün iddialarına yanıt: 40 milyonluk ev, 10 milyonluk araba, kütüphane
Furkan Torlak'tan Cem Küçük'ün iddialarına yanıt: 40 milyonluk ev, 10 milyonluk araba, kütüphane
Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı
Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı
DEM Parti heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
DEM Parti heyetinden Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, E-Ticaretin bugünü ve geleceğini değerlendirdi!
idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, E-Ticaretin bugünü ve geleceğini değerlendirdi!
Bakan Fidan ABD’li elçi Barrack’ı kabul etti
Bakan Fidan ABD’li elçi Barrack’ı kabul etti
CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Durbay ailesinin taziye kabulüne katıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Durbay ailesinin taziye kabulüne katıldı
Alperen Şengün Jokiç düellosu nefes kesti 'triple double' yetmedi
Alperen Şengün Jokiç düellosu nefes kesti 'triple double' yetmedi