BIST 11.332
DOLAR 42,71
EURO 50,27
ALTIN 5.876,27
HABER /  GÜNCEL

AK Parti-İmralı heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu

AK Parti-İmralı heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu

AK Parti ile Dem Parti heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu. Görüşme cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

Abone ol

AK Parti ile DEM Parti heyetleri, hafta sonu bir görüşme gerçekleştirecek. Önemli görüşme cumartesi günü 14.00'te başlayacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde hafta sonu önemli bir görüşme gerçekleşecek.

 AK Parti ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir görüşme yapacak.

 Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

 MHP İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ

 DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trafik cezalarında artış yeniden gündemde, Bakan Yerlikaya tarih verdi
Trafik cezalarında artış yeniden gündemde, Bakan Yerlikaya tarih verdi
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama
Diz ağrısıyla gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi
Diz ağrısıyla gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi
Mehmet Akif Ersoy'un aynalı yatak odası varmış! İsmail Saymaz en çok buna kızdı
Mehmet Akif Ersoy'un aynalı yatak odası varmış! İsmail Saymaz en çok buna kızdı
Gençlerbirliği'nden istifa eden Volkan Demirel'in koltuğuna oturacak yeni teknik direktör belli oldu
Gençlerbirliği'nden istifa eden Volkan Demirel'in koltuğuna oturacak yeni teknik direktör belli oldu
İş Bankası'ndan girişimcilerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmaya yönelik işbirliği
İş Bankası'ndan girişimcilerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmaya yönelik işbirliği
O ilde yoğun kar yağışı! Uçak seferleri rötar yaptı
O ilde yoğun kar yağışı! Uçak seferleri rötar yaptı
Türkiye Katılım Sigorta'dan TARSİM'e ziyaret
Türkiye Katılım Sigorta'dan TARSİM'e ziyaret
Balıkesir kent merkezinin su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 10'un altına düştü
Balıkesir kent merkezinin su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 10'un altına düştü
ING Türkiye'den yeni kurulan şahıs işletmelerine masrafsız bankacılık desteği
ING Türkiye'den yeni kurulan şahıs işletmelerine masrafsız bankacılık desteği
Arçelik sürdürülebilirlikte 7. kez globalde sektörünün zirvesinde yer aldı
Arçelik sürdürülebilirlikte 7. kez globalde sektörünün zirvesinde yer aldı
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu