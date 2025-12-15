BIST 11.456
DOLAR 42,69
EURO 50,22
ALTIN 5.894,68
HABER /  GÜNCEL

Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu testi pozitif çıktı

Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda test sonuçları açıklandı. Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un kokain kullandığı belirlenirken, spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin kokain ve esrar testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 

TEST SONUÇLARI ÇIKTI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ersoy'un kokain kullandığı belirlendi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkanlar arasında ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı. Cebeci'nin hem kokain hem de esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Testi pozitif çıkan bir diğer isim de Mustafa Manaz oldu. Manaz'ın da Ersoy gibi kokain kullandığı belirlendi. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve serbest bırakılan spiker Meltem Acet'in ise uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
Hakan Fidan Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Hakan Fidan Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Güllü’nün ölümü sonrası kardeşinden ilk açıklama: Canımı yakanın canını yakarım
Güllü’nün ölümü sonrası kardeşinden ilk açıklama: Canımı yakanın canını yakarım
Berke Özer'e dev talip! Devreye girdiler...
Berke Özer'e dev talip! Devreye girdiler...
Bilim insanlarından kritik uyarı: Elektronik sigara kalp krizi riskini artırabilir
Bilim insanlarından kritik uyarı: Elektronik sigara kalp krizi riskini artırabilir
Yüksek takipçili 15 hesap için erişim engeli talebi
Yüksek takipçili 15 hesap için erişim engeli talebi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
Avustralya'da kahraman ilan edilen Suriyelinin amcası konuştu
Avustralya'da kahraman ilan edilen Suriyelinin amcası konuştu
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1'i muhtar 2 şüpheli tutuklandı
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1'i muhtar 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Savunma Bakanlığından Kudüs hamlesi
İsrail Savunma Bakanlığından Kudüs hamlesi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama
Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Galatasaray'da Singo depremi yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu