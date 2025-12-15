İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda test sonuçları açıklandı. Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un kokain kullandığı belirlenirken, spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin kokain ve esrar testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

TEST SONUÇLARI ÇIKTI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ersoy'un kokain kullandığı belirlendi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkanlar arasında ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı. Cebeci'nin hem kokain hem de esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Testi pozitif çıkan bir diğer isim de Mustafa Manaz oldu. Manaz'ın da Ersoy gibi kokain kullandığı belirlendi. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve serbest bırakılan spiker Meltem Acet'in ise uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.