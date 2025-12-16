Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili dava yeniden görülmeye başladı

Eski manken Aslı Baş'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölümüyle ilgili yargılanan sanıklara verilen beraat kararının Yargıtayda bozulmasının ardından dava yeniden görülmeye başlandı.

Abone ol

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hakan Sadi Bayer ile Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, annesi Müyesser Baş ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Volkan Bayer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, Aslı Baş ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, daha önce talep ettikleri cep telefonu verilerinin ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.

Mehmet Yavuz Baş ise yıllardır haksızlığa uğradıklarını belirterek adil bir yargılama istediklerini kaydetti.

Anne Müyesser Baş da kızı için 15 yıldır mücadele verdiklerini, suçluların gereken cezayı almasını istediklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, SEGBİS dökümlerinin incelenmesine, diğer tanıkların dinlenmesi yönündeki talebin reddine, cep telefonu incelemesine ilişkin gelecek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 4 Haziran 2026'ya erteledi.

Duruşma sonrası avukat Fahri Safa Küpçü, gazetecilere, mahkemenin bozma ilamına yönelik kararını yinelediğini, dosyada eksik hususlar bulunduğunu belirterek, "Tanıkların dinlenmesi bunlardan biriydi. İki tanık dinlendi, bir tanık ise halen aranıyor. Bu tanık, olay günü güvenlik şirketinin aranması ve yapılan taleplerle ilgili önemli bilgiye sahip. Bunun ortaya çıkması gerekiyor." dedi.

İkinci önemli hususun ise Aslı Baş’ın telefonunda silinen mesajlar olduğuna dikkati çeken Küpçü, telefon İstanbul’a gönderildiğini ve oradan gelecek sonucun beklendiğini kaydetti.

Olay

Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde kaldığı otelin üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş insanı Ahmet Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kalmıştı. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 15 Ocak 2020'de Ahmet Bayer ile oğulları Volkan ve Hakan Bayer hakkında "kasten öldürme" suçundan kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 5 Ağustos'ta beraat kararlarını bozmuştu.