Amasya'da tır dorsesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı

Amasya'da, polis ekiplerince durdurulan tırda 42 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşova kavşağında düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi ile tır sürücüsü gözaltına alındı.

