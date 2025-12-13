Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı! "Nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok, korkum yok"

Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak "ev hapsi" kararı verildi. Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezde yaşadığı ikamete götürüldü.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.