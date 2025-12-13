Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı! "Nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok, korkum yok"
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Gülter 'in tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Gülter " Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Onu kaldırma gibi bir şansım yoktur.Nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok" dedi.
Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, soruşturmanın selametini sağlamak, delil karartılmasını ve tanıklar üzerinde baskı kurmasını engellemek ve kaçma şüphesini ortadan kaldırmak için "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklandı.
Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak "ev hapsi" kararı verildi. Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezde yaşadığı ikamete götürüldü.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sultan Nur Ulu ifadesinde, olay gecesi oynadıkları sırada Gül Tut'un yüzünün cama dönük olduğunu, Tuğyan'ın, dizlerinin yukarı kısmından kaldırmaya çalışarak itmesiyle Gül Tut'un dengesini kaybedip düştüğünü iddia etti.