Paşabahçe'den yeni yıl dönemine özel hediye seçenekleri

Paşabahçe, yeni yıl dönemine özel hazırladığı kampanyayla yılbaşı sofralarını ve hediyeleşme anlarını tamamlayacak ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yeni yıl hediyeleriyle güzelleşir hayat" mottosuyla başlatılan kampanya kapsamında, yılbaşı sofralarına şıklık katacak tasarımlar öne çıkarılıyor.

Tatlı sunum ürünlerinden servis tabaklarına, bardak setlerinden fırın ürünlerine uzanan geniş ürün yelpazesi, hem sofralar hem de hediye alternatifleri için seçenekler sunuyor.

Kampanya kapsamında Petite Patisserie, Leafy, Borcam, Elegant, Freya, Allegra Focus, Villa Patisserie, Botanica ve Joy serilerinin seçili parçaları ön plana çıkıyor.

Paşabahçe'nin yeni yıl ürünleri, markanın çevrim içi satış kanallarının yanı sıra mağazalardan da temin edilebiliyor.