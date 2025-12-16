İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Fark iyice açıldı, CHP'ye soğuk duş

İnan açıklamalarında şunları söyledi:

"Her zaman anketlerle araştırma çalışmalarıyla hem kendimizi teyit eden hem de sokaktaki vatandaşımızın taleplerini her zaman dinleyen, Türk siyasetindeki en güçlü siyasi hareketlerden bir tanesiyiz. Biliyorsunuz biz 2018'den itibaren yeni bir hükümet sistemine geçtik. Orada cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı, parti seçimi ayrı diyerek vatandaşımızın demokratik tercihini güçlendirecek güzel bir uygulamaya geçildi.