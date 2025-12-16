İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Fark iyice açıldı, CHP'ye soğuk duş
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan çarpıcı bir 'anket' açıklaması yaptı. Bazı anketlerde AK Parti'nin oyunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyuymuş gibi kamuoyuna lanse edildiğini söyleyen İnan, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarının ayrı olduğunu söyledi.
Ellerindeki anketlere göre verileri de paylaşan İnan, CHP'nin oldukça önünde olduklarını belirti ve "CHP bu gidişle 25'lere hapsolmaya eskisi gibi devam edecek" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oy oranları...
Siyasetteki gerilim arttıkça anket sonuçları da merakla takip ediliyor. Şirketler art arda seçim anketlerini yayınlarken, konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan Ensonaber'in Youtube kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu. İnan, anketlerdeki son durumla ilgili de açıklama yaptı.
İnan açıklamalarında şunları söyledi:
"Her zaman anketlerle araştırma çalışmalarıyla hem kendimizi teyit eden hem de sokaktaki vatandaşımızın taleplerini her zaman dinleyen, Türk siyasetindeki en güçlü siyasi hareketlerden bir tanesiyiz. Biliyorsunuz biz 2018'den itibaren yeni bir hükümet sistemine geçtik. Orada cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı, parti seçimi ayrı diyerek vatandaşımızın demokratik tercihini güçlendirecek güzel bir uygulamaya geçildi.