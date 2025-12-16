Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

İstanbul Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı, Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mustafa Can Gül ilk kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanık Gül ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapması için kendisine söz verilen sanık Gül, psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını söyledi.

"Sen yine buraya mı geldin?"

Maktul Ercan Kayhan'ın iş ortağı olan ve tanık olarak dinlenen Bilal Bilgin, olay günü mutfakta sipariş hazırladığını, bu sırada sanığın mutfağa geldiğini ifade ederek, "Doğrudan tezgahtan bıçağa uzandı. Bıçakla üzerime yürüdü. O sıra Ercan sanığı görüp yanımıza geldi. 'Sen yine buraya mı geldin?' şeklinde konuştu. Sanık, Ercan'ı görünce beni bırakıp Ercan Bey'e yürüdü, bıçakla saldırdı. Ben o sırada bıçak ile kaç hamle yaptığını görmedim. Ercan yere düşmüştü. Ben sanığı onun üzerinden çekmeye çalıştım ancak çekemedim. Sonrasında dışarı atladım ve yan tarafta bulunan karakola girdim, haber verdim. Döndüğümde vefat etmişti." dedi.

Sanık duruşma salonundan çıkartıldı

Sanık Gül, tanık Bilgin'in beyanı sırasında araya girmesi nedeniyle mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonundan çıkartıldı. Bilgin'in beyanını tamamlamasının ardından sanık Gül tekrar salona alındı.

"Sanığın, Ercan'ın boğazını kestiğini gördüm"

Olay günü müşteri olarak mekanda bulunan tanık Celal Can, mekana nişanlısı nişanlısı Ayşegül Temel ile gittiğini ve aile dostu olan maktul Ercan Kayhan'la burada bir süre sohbet ettiğini aktararak, "Kalktığında Ercan, olayın olduğu bölüme gitti. Sanığın geldiğini gördük ancak kendisini tanımadığımız için önemsemedik. Sanık mutfağa gitti, Bilal'i kovalıyordu. Şakalaşıyorlar sandım. Ercan müdahaleye gitti. Ayşegül, sanığın elinde bıçak gördüğünü söyledi. Bunun üzerine yanlarına koştum. Sanık, Ercan'ı boynundan tutmuş eğilmiş vaziyettelerdi. Her yerde kan vardı. Ercan'ın boğazından yoğun kan akıyordu. Aklıma hemen bitişikteki jandarma karakolu geldi, oraya araçla gittim. Durumu nöbetçilere anlattım. Birlikte hemen işletmeye döndük. Sanığı işletmenin dış çıkış kapısında gördük. Jandarmalar sanığı muhafaza altına aldılar. Sanığın, Ercan'ın boğazını kestiğini gördüm. Bu olayı bilerek ve isteyerek yaptı." ifadelerini kullandı.

Sanığın annesinin sözleri maktülün ailesini kızdırdı

Tanık olarak dinlenen sanık Gül'ün annesi, Ercan Kayhan ile oğlunun bir dönem yakın olduğunu, Kayhan'ın oğluna çeşitli vaatler verdiğini, sonra da çevresinden uzaklaştırdığını, oğlunun da boşluğa düştüğünü iddia etti.

Maktulün ailesi, beyanları nedeniyle tanığa tepki gösterdi. Bu sırada sanık Gül'ün araya girmesiyle kısa süreli tartışma yaşanması üzerine sanık ve annesi duruşma salonundan çıkartıldı.

Sanık Gül'ün babası ise maktulün işletmesinden çıktıktan sonra oğlunun işe girdiğini ancak kısa süre sonra çıkarıldığını, oğlunun çıkarılmasına maktulün sebep olduğunu ileri sürdü.

Sanık savunması ve tanık beyanlarının alınmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, maktulün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dinlenilmeyen 3 tanığın gelecek celsede dinlenilmesi ve otopsi raporunun sonucunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Eylül'de Çekmeköy'deki bir restorana gelen savcı Kayhan'ın, söz konusu işletmede önceki dönemlerde garson olarak çalışan Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü aktarılmıştı.

İddianamede, Gül'ün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Öte yandan şüpheli Gül hakkında, maktul Kayhan'a yönelik eylemini gerçekleştirmeden önce müşteki Bilal Bilgin'i bıçakla kovaladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda da ayrı bir iddianame hazırlanmıştı.

Sanığın bu iddianamede ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.