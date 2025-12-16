BIST 11.355
Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali olay oldu!

Medyayı sarsan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri olan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Ekranların tanınan ismi Cebeci'nin estetiksiz hali, sosyal medyada geniş yankı buldu. O fotoğrafa yorum yağdı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali olay oldu! - Resim: 1

Tüm Türkiye'nin gündemini sarsan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında bulunan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak estetiksiz hali ortaya çıkan ünlü spikerin o eski görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali olay oldu! - Resim: 2

Show TV'de "Ela Rümeysa ile Bu Sabah" programını sunan Cebeci, bu kez farklı bir konuyla adından söz ettirdi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali olay oldu! - Resim: 3

Spikerin görünümündeki değişim ve estetik müdahaleler medyada tartışma konusu olurken, Cebeci bu kez estetiksiz haliyle gündeme geldi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali olay oldu! - Resim: 4

Yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı ve kullanıcılar, değişimi fark ederek şaşkınlıklarını dile getirdi.

