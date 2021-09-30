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Resmi gazetede yayınlandı 1015 yeni hakim ve savcı atandı!

Resmi gazetede yayınlandı 1015 yeni hakim ve savcı atandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) Ait Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. 27 Eylül 2021 tarihinde ad çekme sonucuyla gerçekleştirilen atamaya göre, 1008 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması yapıldı. Atamaların, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

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