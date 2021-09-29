Ankara'daki gencin parkta küfretme uyarısı yaptığı için öldürüldüğü belirlendi

ANKARA'da Uğurcan Süleymanoğlu'nun (22) evinin önündeki parkta küfretmemesi için uyardığı İbrahim Kocakaya (28) tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kocakaya, saklandığı evde polis tarafından yakalanıp mahkemece tutuklandı.

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ANKARA'nın Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Ahmet Erbağ Parkı'nda 11 Eylül'de meydana gelen olayda; Uğurcan Süleymanoğlu (22), kimliği belirsiz kişi tarafından başından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Süleymanoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetle ilgili araştırma başlattı. Yapılan çalışmada Uğurcan Süleymanoğlu'nun parkta arkadaşıyla tartışırken küfretmemesi yönünde uyarıda bulunduğu İbrahim Kocakaya (28) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Mamak'ta metruk evde saklandığı tespit edilen Kocakaya, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Uğurcan Süleymanoğlu'nun, evinin önündeki parkta arkadaşı ile tartışırken küfreden İbrahim Kocakaya'yı, "Küfretmeyin. Bizim de anamız, bacımız var" diyerek uyardığı, bunun üzerine Kocakaya'nın belindeki tabancayı çıkarıp ateş ettiği belirlendi.

Emniyette suçunu itiraf eden Kocakaya, ifadesinde ise olay günü parkta husumetlisi ile tartışırken Uğurcan Süleymanoğlu'nun küfürlü konuşmaması yönünde kendisini uyarması üzerine sinirlenerek ateş edip kaçtığını söyledi. İbrahim Kocakaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.