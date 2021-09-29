BIST 1.392
DOLAR 8,88
EURO 10,32
ALTIN 494,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İstanbul'da kilolarca uyuşturucu yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da kilolarca uyuşturucu yakalandı

İSTANBUL Esenyurt ve Eyüpsultan'da 16 ile 20 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken 52,5 kilogram esrar, 4 kilogram kokain, 500 gram Hint keneviri maddesi, 123 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Abone ol

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 ile 20 Eylül tarihleri arasında Esenyurt ve Eyüpsultan'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Baskınlarda 6 kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 52,5 kilogram esrar, 4 kilogram kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap, 3 hassas terazi, vakumlama ve para sayma makinası, 2 tabanca, 10 fişek, pompalı tüfek ve 24 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baskınlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya koalisyon için bir adım daha yaklaştı! Hür Demokrat Parti diğer ikisiyle görüşecek
Almanya koalisyon için bir adım daha yaklaştı! Hür Demokrat Parti diğer ikisiyle görüşecek
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Beyoğlu'nda güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp koparmıştı! 4,5 yıl hapsi istendi
Beyoğlu'nda güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp koparmıştı! 4,5 yıl hapsi istendi
Mimarlar Odası'ndan PKK'nın kanalı Jin TV'ye habercilik ödülü!
Mimarlar Odası'ndan PKK'nın kanalı Jin TV'ye habercilik ödülü!
ABD'de korkutan rakamlar! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti
ABD'de korkutan rakamlar! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti
Reuters Türkiye için Eylül enflasyon tahminini açıkladı
Reuters Türkiye için Eylül enflasyon tahminini açıkladı
THY’ye kötü haber! O ülkede uçuşları durduruldu
THY’ye kötü haber! O ülkede uçuşları durduruldu
Hatay Dörtyol'da görenleri dehşete düşüren kaza! Bu araçtan sağ çıktı
Hatay Dörtyol'da görenleri dehşete düşüren kaza! Bu araçtan sağ çıktı
Meral Akşener'den Neşet Ertaş ve babasının mezarına ziyaret
Meral Akşener'den Neşet Ertaş ve babasının mezarına ziyaret
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev