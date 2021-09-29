Reuters Türkiye için Eylül enflasyon tahminini açıkladı

Reuters’ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 18.94 ila yüzde 20.90 arasında değişti.

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Reuters'ın yaptığı bir ankete göre, gıda fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı ve TL'nin sürpriz bir şekilde düşüş göstermesiyle birlikte, eylül ayında Türkiye'de enflasyonun yüzde 19.7'ye yükselmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), son aylarda gıda, otel ve restoran fiyatlarının ardından beklenenden fazla artarak Ağustos ayında yüzde 19.25 ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TL’deki ddeğer kaybının ve Gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi ile TÜFE'nin eylül ayında yüzde 19.7’ye yükselmesi, aylık bazda ise yüzde 1.35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters’ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 18.94 ila yüzde 20.90 arasında değişti. Aylık enflasyon tahminleri ise yüzde 0.71 ila yüzde 2.3 bandında seyretti.