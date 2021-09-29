Aile Hekimleri 7 Ekim'de iş bırakmaya hazırlanıyor!

İstanbul Aile Hekimliği Platformu, aile hekimlerinin işten çıkarılmasını kolaylaştıran ceza yönetmenliğinin geri çekilmesini talep etti.

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Platformdan yapılan açıklamada, “Talebimiz gerçekleşmediği takdirde 7 Ekim 2021 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı alacağımızı ve alanlarda, meydanlarda toplanacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz” denildi.

İstanbul Aile Hekimliği Platformu, aile hekimlerine yönelik uygulanan ceza yönetmeliğiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, ceza yönetmeliğindeki haksızlıklara dikkat çekilerek, “Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

Yönetmeliğinin geri çekilmemesi durumunda aile hekimlerinin 7 Ekim’de bir günlük iş bırakma eylemi yapacağını belirten platform, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm dünyada, 2 yıla yakın süredir pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanları el üstünde tutulurken, alkışlanırken; maalesef ülkemizde Aile Hekimliği çalışanları için alkışla başlayan bu süreç 30 Haziran 2021 de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile cezalandırılarak devam etmektedir.

Yeni yönetmelikte yapılan değişikliklere baktığımızda tamamına yakını Aile Hekimliği çalışanlarının aleyhine.

Örnek olarak;

- Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı!!! Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için. 50 ceza puanı zaten çok yüksekken aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor.

- Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi içeriyor.

- İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi içeriyor.

- Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor. Mazeretin yok sayıldığı bir mevzuat düzenlemesi ile karşı karşıyayız. Kişi hasta olamaz, yakını vefat edemez, çocuğu hasta olamaz. Her türlü o nöbete gitmek zorunda yoksa sözleşmesi feshediliyor.

- Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdi sona erme tehdidi içeriyor.

- Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor.

- İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor, hem ceza veriyor hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine İl Sağlık Müdürlüğüne yapılıyor.